Готовьтесь к новым увольнениям. CEO Google Сундар Пичаи анонсировал дальнейшие сокращения в течение года

Еще не утихли разговоры после недавних раундов сокращений в аппаратных и рекламном подразделениях, а компания уже анонсировала новые увольнения.

Как сообщает Engadget, генеральный директор Google Сундар Пичаи во внутреннем письме, отправленном в среду, предупредил работников об увольнениях, которые произойдут до конца 2024 года.

«У нас амбициозные цели, и мы будем инвестировать в наши большие приоритеты в этом году», — написал Пичаи. «Реальность такова, что, чтобы создать потенциал для этих инвестиций, мы должны принять трудные решения».

До этого момента «трудные решения» включали увольнение и реорганизацию подразделения аппаратного обеспечения Google, отдела продаж рекламы (между прочим, в пользу искусственного интеллекта), поиска, покупок, карт, политики, основных инженеров и команд YouTube.

По словам Пичаи, последние увольнения провели для «упрощения выполнения и повышения скорости работы в некоторых областях». В то же время он успокоил сотрудников, отметив, что нынешние сокращения не будут настолько масштабными как в прошлом году, когда Google уволила около 12 тысяч человек, и будут распространяться не на все команды.