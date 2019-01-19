Сатья Наделла намекнул, что пакет Microsoft 365 вскоре может стать доступным и для обычных пользователей

В конце 2017 года корпорация Microsoft внедрила тариф Microsoft 365, который включал подписку на операционную систему Windows 10, офисный пакет Office и некоторые сервисы. Изначально данное предложение было ориентировано только на корпоративных пользователей. Но в скором времени аналогичный пакет может стать доступным и обычным пользователям.

Во время общения с журналистами главный исполнительный директор Microsoft Сатья Наделла намекнул, что пакет Microsoft 365 может появиться и в потребительском сегменте. Причём, нельзя исключать, что подписка Office 365 может быть переименована в Microsoft 365 для потребительского сегмента.

О вероятном выходе Microsoft 365 для потребителей стало известно ещё в прошлом месяце, но пока нет точных сведений о составе такого комплекта. В большинстве случаев обычные пользователи получают лицензию на ОС Windows 10 в предустановленном виде на купленном компьютере или ноутбуке (если только они не занимаются самостоятельной сборкой ПК). Потому наличие Windows 10 в пакете Microsoft 365 для них будет бесполезным. Возможно, в потребительский пакет Microsoft 365 войдёт Office 365, Skype, Cortana и Outlook Mobile. Также нельзя исключать, что Microsoft предоставит дополнительные преимущества в Windows подписчикам Microsoft 365.

Источник: The Verge