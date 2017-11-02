Microsoft 365 Business – новый тариф для малого и среднего бизнеса с доступом к Office 365, Windows 10 и ряду сервисов

Корпорация Microsoft сообщила о запуске нового облачного сервиса доступа к своим приложениям – Microsoft 365 Business. Данное предложение ориентировано на представителей малого и среднего бизнеса – компании, насчитывающие до 300 сотрудников.

В Microsoft 365 Business включается доступ к Office 365 (в том числе для мобильных устройств и онлайн), ОС Windows 10, а также инструментарий для управления устройствами, обеспечения безопасности. Кроме того, пользователи получают доступ к облачному хранилищу OneDrive объёмом 1 ТБ и 50 ГБ дискового пространства для электронной почты. Помимо уже традиционных решений, в рамках нового предложения компании получают доступ и к вспомогательным инструментам для ежедневного документооборота, макетинговой и социальной деятельности.

Например, Connections предназначен для маркетинга при помощи электронной корреспонденции. Invoicing позволяет выставлять счета. Listings осуществляет мониторинг упоминаний бизнеса в поисковых сервисах и социальных платформах. Outlook Customer Manager позволяет отслеживать общение с клиентами, а Bookings контролирует бронирование услуг. Однако, некоторые из инструментов могут быть недоступными в отдельных странах. Например, в Украине пока что работают лишь два последних решения.

Заинтересовавшиеся клиенты могут воспользоваться бесплатной тестовой версией Microsoft 365 Business, которая предоставляет доступ ко всем возможностям сервиса на протяжении 30 дней. В дальнейшем предлагается оплачивать доступ, исходя из тарифа $20 за одного пользователя в месяц.

Источник: Microsoft