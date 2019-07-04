Сбой в Facebook показал, как ИИ соцсети помечает загружаемые изображения





Вчера в социальной сети Facebook произошёл масштабный сбой. В результате, вместо изображений пользователям демонстрировались их текстовые описания в виде тегов. Этот сбой наглядно продемонстрировал, как алгоритмы машинного видения компании помечают изображения и фотографии, публикуемые пользователями на страницах соцсети.

Например, вместо фотографии с праздничного застолья демонстрировалась рамка с текстом следующего содержания: «изображение может содержать: люди улыбаются, люди танцуют, свадьба и в помещении». В других случаях выводился текст «изображение может содержать: кот» или «изображение может содержать: текст». Всё зависит от того, что фактически изображено на снимке.

Те же самые теги изображений используются и в Instagram, они подробно описывают общую сцену и описания объектов, а также предполагают, кто находится на фотографии на основе технологии распознавания лиц Facebook. Компания делает это для фотографий, на которых не отмечен пользователь, с 2017 года.

Facebook использует машинное обучение для «чтения» изображений таким образом, по крайней мере, с апреля 2016 года, и этот проект является важной частью усилий компании по обеспечению доступности соцсети. Такие теги используются для описания фотографий и видео для пользователей с нарушениями зрения.

Неясно, использует ли Facebook эту информацию и для таргетинга рекламных объявлений. Фактически, на этих изображениях содержится много данных о жизни пользователей, например, есть ли у них домашнее животное, какие у них хобби, где предпочитают отдыхать, есть ли у них старинные автомобили или что угодно.

И хотя сами пользователи охотно делятся своими фотографиями в социальных сетях, последний сбой в Facebook наглядно продемонстрировал, какие сведения могут извлекаться из этих снимков. И, вероятно, для многих это стало полной неожиданностью. Большое количество соответствующих записей появилось в другой социальной сети – Twitter.

Источник: The Verge