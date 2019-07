В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел масштабный сбой

В работе сервисов Facebook, Instagram, WhatsApp и мессенджера Facebook Messenger днем 3 июня произошел сбой. По данным сервиса Downdetector, жалобы на проблемы в работе Facebook и Instagram появились после 15:00 по Киеву, тогда как сбои в работе мессенджеров начали регистрировать в течение последующих двух часов.

На неполадки жалуются пользователи по всему миру — в первую очередь, в Европе, Северной и Южной Америке. Пользователи Instagram жалуются на невозможность обновить ленту новостей, на Facebook не загружаются картинки, тогда как мессенджеры испытывают проблемы с отправкой сообщений и мультимедийных файлов.

Остается добавить, что все четыре сервиса принадлежат Facebook. По состоянию на 19:40 сервисы по-прежнему работают с перебоями.

We’re aware that some people are having trouble uploading or sending images, videos and other files on our apps. We're sorry for the trouble and are working to get things back to normal as quickly as possible. #facebookdown

— Facebook (@facebook) July 3, 2019