СБУ предотвратила попытку российских хакеров устроить техногенную катастрофу в Украине

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Российские спецслужбы попытались устроить кибератаку на сетевое оборудование Аульской хлоропереливной станции. Это один из объектов критической инфраструктуры Украины, который обеспечивает жидким хлором всю страну. Однако IT-специалисты СБУ заблокировали усилия российских кибертеррористов.

Как отмечают в ведомстве, на протяжении нескольких минут системы управления технологическими процессами и обнаружения признаков аварийных ситуаций предприятия «были умышленно пораженные вирусом VPNFilter с территории РФ». В СБУ уточнили, продолжение этой кибератаки могло привести к аварии на объекте.

«Замысел <…> страны-агрессора заключался в блокировании устойчивого функционирования именно переливной станции, которая обеспечивает жидким хлором для очистки воды водопроводно-канализационные предприятия на всей территории Украины», — пояснили в ведомстве.

Код VPNFilter был «локализован и обезврежен», подчеркнули в СБУ.

СБУ напомнила, что в мае ее IT-эксперты уже фиксировали признаки подготовки спецслужб РФ к проведению подобных кибератак (с использованием VPNFilter) на объекты государственного и частного секторов.

Источник: «Лига.Бизнес»