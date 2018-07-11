СБУ предотвратила попытку российских хакеров устроить техногенную катастрофу в Украине
Российские спецслужбы попытались устроить кибератаку на сетевое оборудование Аульской хлоропереливной станции. Это один из объектов критической инфраструктуры Украины, который обеспечивает жидким хлором всю страну. Однако IT-специалисты СБУ заблокировали усилия российских кибертеррористов.
Как отмечают в ведомстве, на протяжении нескольких минут системы управления технологическими процессами и обнаружения признаков аварийных ситуаций предприятия «были умышленно пораженные вирусом VPNFilter с территории РФ». В СБУ уточнили, продолжение этой кибератаки могло привести к аварии на объекте.
«Замысел <…> страны-агрессора заключался в блокировании устойчивого функционирования именно переливной станции, которая обеспечивает жидким хлором для очистки воды водопроводно-канализационные предприятия на всей территории Украины», — пояснили в ведомстве.
Код VPNFilter был «локализован и обезврежен», подчеркнули в СБУ.
СБУ напомнила, что в мае ее IT-эксперты уже фиксировали признаки подготовки спецслужб РФ к проведению подобных кибератак (с использованием VPNFilter) на объекты государственного и частного секторов.
Источник: «Лига.Бизнес»
- VPNFilter - многоуровневое модульное вредоносное ПО с универсальными возможностями, которые обеспечивают проведение как киберразведки, так и деструктивных киберопераций.