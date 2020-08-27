СБУ раскрыла крупную финансовую пирамиду — ее организаторы присвоили более $250 млн, обманув 600 тыс. вкладчиков

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Служба безопасности Украины сообщила о прекращении работы крупной финансовой пирамиды — в нее, как было установлено правоохранителями, вложилось более 600 000 граждан Украины, а организаторы сумели обманным путем заработать в общей сложности $250 млн. И хотя в СБУ прямо об этом не говорят, прикрепленные к пресс-релизу фото указывают, что речь идет о проекте B2B Jewelry.

Сотрудники СБУ задокументировали, что к организации финансовой пирамиды, которая работала с начала 2019 года, причастны более 20 человек. Также правоохранителями было установлено более 100 подконтрольных юридических лиц. За это время организаторы на деньги обманутых вкладчиков приобрели:

один из островов Днепровского каскада с расположенными на нем объектами недвижимости;

18 элитных внедорожников стоимостью более $100 000 каждый;

драгоценности;

другое движимое и недвижимое имущество.

27 августа в рамках уголовного производства правоохранители провели 48 обысков в Киевской и Винницкой областях, а также в Одессе. Одновременно по решению суда были арестованы активы злоумышленников: банковские счета, движимое и недвижимое имущество, в том числе оформленные на подконтрольные юридические лица.

По итогам следственных действий будет принято решение относительно сообщения фигурантам дела о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 222 и ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины.

Название пирамиды правоохранители не уточняют, но на фото, опубликованных пресс-службой, фигурирует один из магазинов и документы, похожие на «сертификаты» B2B Jewelry.

B2B Jewelry официально продает ювелирные изделия. По данным компании, в Украине, России и Казахстане работает около сотни ее магазинов, а также собственный ювелирный завод в Виннице. B2B Jewelry предлагает своим клиентам кроме украшений также якобы пассивный доход от инвестиций — более 400% годовых.

Еще в мае 2020-го года Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку заявила, что считает проект B2B Jewelery мошенническим. Одновременно регулятор направил правоохранителям соответствующее заявление. Известный журналист Денис Бигус в одном из сюжетов Bihus.Info также называл B2B Jewelery финансовой пирамидой, приводя множество доказательств.

Сайт B2B Jewelry продолжает работать, а на официальных страницах проекта в соцсетях выходят новые публикации. В то же время журналистам Hromadske по номеру, указанном на сайте для консультаций в Киеве, сообщили, что все магазины B2B Jewelry продолжают работать, а информацию «раздули СМИ».

Источник: СБУ и Hromadske