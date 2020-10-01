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СБУ заблокировала российскую «ботоферму» с 8 тыс. SIM-карт, которая распространяла фейки перед выборами

СБУ заблокировала российскую «ботоферму» с 8 тыс. SIM-карт, которая распространяла фейки перед выборами

СБУ заблокировала российскую «ботоферму» с 8 тыс. SIM-карт, которая распространяла фейки перед выборами


Киберспециалисты Службы безопасности Украины заблокировали каналы распространения дезинформации с использованием «ботоферм», источниками которой были Россия и так называемая «ДНР».

Оперативники и следователи СБУ установили, что телекоммуникационные платформы использовались для создания и продвижения фейковых аккаунтов и сообществ в интересах РФ и незаконных вооруженных формирований. Кураторы планировали дестабилизировать ситуацию в Украине накануне местных выборов при помощи распространения неправдивой информации в украинском сегменте интернета.

В своей противоправной деятельности организаторы схемы использовали SIM-карты украинских и российских операторов мобильной связи. Сотрудники СБУ установили личности всех фигурантов, которые находятся на территории нашей страны. Оплату от заказчиков они получали через запрещённые российские платёжные системы.

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Во время проведения обысков в Киеве и Донецкой области правоохранители обнаружили и изъяли компьютерную технику с установленным специализированным программным обеспечением, а также специализированное телекоммуникационное оборудование. Так, были изъяты 4 GSM-шлюза ёмкостью 32 канала каждый, 4 SIM-банки ёмкостью 128 и 32 канала и 6 VoIP-шлюзов ёмкостью 32 канала. Также изъято 8000 SIM-карт, черновые записи о регистрации пользователей социальных сетей, которые размещали материалы провокационного характера в ущерб информационной безопасности Украины.

Сейчас проверяется версия о причастности к организации этой деятельности специальных и разведывательных органов так называемой «ДНР» и России. Продолжается досудебное следствие по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

Источник: СБУ

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