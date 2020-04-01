Schenker анонсировала игровой ноутбук XMG APEX 15 с 16-ядерным процессором AMD Ryzen 9 3950X
Немецкий производитель игровых ноутбуков Schenker заявил, что его новая модель XMG APEX 15будет поддерживать процессоры AMD Ryzen 9.
Компания заявила, что устройство обеспечит возможность установки процессоров AMD Ryzen 3000 в исполнении AM4 с показателем TDP до 65 Вт. При этом поддерживаются чипы вплоть до 16-ядерного AMD Ryzen 9 3950X в специальном режиме 65W Eco Mode. В дополнение к производительному процессору конфигурация может включать дискретные видеокарты NVIDIA GeForce RTX 2060 или RTX 2070 (Max-Q дизайн не упоминается).
Прочие технические характеристики игрового ноутбука Schenker XMG APEX 15 включают 15,6-дюймовый IPS дисплей с разрешением Full HD 1920х1080 точек и частотой обновления 144 Гц и до 64 ГБ оперативной памяти DDR4-3200. Внутри корпуса нашлось место сразу для трёх накопителей: двух M.2 NVMe и одного 2,5-дюймового. Для снабжения ноутбука энергией требуется адаптер питания мощностью 230 Вт.
Поставки игрового ноутбука Schenker XMG APEX 15 ожидаются на протяжении 7-10 недель. Базовая конфигурация с процессором Ryzen 5 3600 оценивается в €1337. Цена версии с топовым чипом Ryzen 9 3950X, 32 ГБ ОЗУ, NVMe накопителем ёмкостью 1 ТБ и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 2070 составляет уже €2631.
Источник: videocardz