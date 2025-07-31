SEC одобрит альткоин-ETF уже осенью

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) изменила вектор и внесла изменения относительно регулирования криптофондов (ETP). Новые правила призваны способствовать созданию и управлению ETP которые включают популярные альткоины, среди которых XRP, Solana (SOL), Ethereum (ETH), Cardano (ADA), Hedera (HBAR), Polkadot (DOT) и другие.

Решение SEC по ETP, куда также входят биржевые инвестиционные фонды (ETF), откроет путь к появлению более гибких криптовалютных биржевых продуктов, которые будут работать без необходимости проводить операции только в долларах США. То есть, инвесторы получат доступ к биткоину и альткоинам через обычные биржи, уменьшит комиссии. Это позволит привлечь новых инвесторов, которые не хотят разбираться в криптокошельках, ключах и биржах.

По данным аналитика Bloomberg Эрика Балчунаса, запуск криптофондов в США ожидается уже в сентябре-октябре.

Согласно новым правилам, любой актив, по которому более шести месяцев торгуются фьючерсы на бирже Coinbase, может получить одобрение для ETF. В списке — LTC, BCH, DOGE, DOT, SHIB, AVAX, LINK, XLM, SOL, HBAR, ADA и XRP.

Интересно, что SEC сообщила об изменениях после того, как рабочая группа Белого дома по вопросам криптовалют обнародовала 160-страничный отчет, в котором предложил подробную структуру для регуляторов и законодателей в отношении цифровых активов.

Источник: SEC