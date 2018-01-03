Сегодня ночью можно наблюдать пик первого в году метеорного потока – Квадрантиды

Сегодня ночью, при благоприятных погодных условиях, можно будет наблюдать пик первого крупного метеорного потока в этом году – Квадрантиды. Этот поток ежегодно можно наблюдать с 28 декабря до 7 января, а его максимум приходится на ночь с 3 на 4 января.

Квадрантиды отличаются достаточно высокой интенсивностью. В лучшие годы на небе можно наблюдать до 200 метеоров в час. Но в этом году, по данным NASA, интенсивность потока составит лишь около 40 метеоров в час. Причиной тому является недавнее суперлуние. В итоге, Луна будет достаточно ярокй, и многие мелкие метеоры просто потеряются в её свете. При том, что Квадрантиды отличаются большим количеством слабых метеоров и средней скоростью.

В этом году максимум метеорного потока будет достигнут в промежуток времени 22-23 часа по киевскому времени. Квадрантиды вылетают из созвездия Волопаса, но своё название они берут от неиспользуемого в современной астрономии созвездия Стенного Квадранта. Для наиболее комфортного наблюдения за метеорным потоком, лучше всего заблаговременно выехать за территорию крупного города, чтобы снизить интенсивность светового загрязнения. Желательно дать глазам 20-30 минут, чтобы привыкнуть к темноте.

Источник: qz