Сегодня официально закрыли мессенджер AIM (AOL Instant Messenger), проработавший в онлайне более 20 лет

Сегодня, 15 декабря 2017 года, были окончательно отключены сервера легендарного мессенджера AIM (AOL Instant Messenger). Решение о прекращении работы сервиса спустя 20 лет после его запуска было принято американской компанией AOL в октябре текущего года.

В числе основных причин отказа от мессенджера вице-президент Oath Inc. Майкл Альберс назвал глобальные изменения онлайн-среды, из-за которых современная молодежь приедпочитает для общения другие мессенджеры и социальные сети.

All good things come to an end. On Dec 15, we'll bid farewell to AIM. Thank you to all our users! #AIMemories https://t.co/b6cjR2tSuU pic.twitter.com/V09Fl7EPMx

— AIM (@aim) 6 октября 2017 г.