Сэр Тим Бернерс-Ли продаёт код первого веб-браузера как NFT





Сэр Тим Бернерс-Ли, один из архитекторов World Wide Web, продаёт исходный код первого браузера как NFT. Аукцион, проводимый Sotheby’s, будет включать не только код для браузера WorldWideWeb, но и письмо от самого Бернерса-Ли, векторный файл, который можно распечатать как плакат, и 30-минутное немое видео, демонстрирующее, как печатается код. Вырученные средства направят фондам, поддерживаемым Бернерсом-Ли и его женой.

Выставленный на продажу код содержит базовые элементы, в том числе функции для анализа и отображения HTML-документов, элементарную поддержку стилей, протокол HTTP и возможность распечатать веб-страницу.

У покупателя кода могут возникнуть проблемы с запуском самой первой версии WorldWideWeb. Сегодня в интернете доступна очень ранняя копия исходного кода (которая, по словам Sotheby’s, похожа на код, продаваемый в NFT, но не является оригиналом), и её трудно скомпилировать. Даже если покупатель запустит исходный браузер, вероятно, в интернете найдётся очень мало сайтов, которые могли бы с ним хорошо работать.

Вероятно, интернет, каким мы его знаем, стал возможным благодаря тому факту, что Бернерс-Ли решил не патентовать и не взимать плату за использование своих идей. Фактически, он позволил любому, у кого есть необходимые знания и компьютерные ресурсы, создавать свой собственный сайт. По данным Financial Times, это будет первый раз, когда Тим Бернерс-Ли получит прямую прибыль от своего творения. Хотя он утверждает, что полученные деньги будут направлены не ему.

Аукцион Sotheby’s по продаже исходного кода браузера WorldWideWeb будет проходить с 23 по 30 июня, а ставки начинаются с $1000.

Источник: The Verge