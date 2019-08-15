Сервис Amazon Rekognition научился распознавать страх на лицах людей

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Компания Amazon утверждает, что её сервис Rekognition на базе технологии глубокого обучения научился определять выражение страха на лицах людей. Это восьмой тип эмоций, подвластный системе, наряду со счастьем, печалью, гневом, удивлением, отвращением, спокойствием и замешательством. Кроме того, Amazon заявляет, что повысила точность определения возраста, соответственно пользователям теперь доступны более узкие возрастные диапазоны для большинства возрастных категорий.

Новость о том, что Rekognition научился распознавать страх, вызвала бурную реакцию общественности, особенно на фоне того, что Amazon работает с правоохранительными органами и спецслужбами. По некоторым данным, компания намерена побороться за контракт Погранично-таможенной службы США (одного из самых противоречивых ведомств на сегодняшний день), которая планирует создать новую систему безопасности на основе технологии распознавания лиц.

Гражданские правозащитные организации и многие технологические гиганты призвали Amazon прекратить продавать технологии распознавания лиц правоохранительным органам и, в частности, сервис Rekognition, но инвесторы компании не согласились с этим предложением.

В конце концов опасения вызваны ещё и несовершенством технологии распознавания лиц, которая делает много ошибок, что подтверждает исследование Американского союза защиты гражданских свобод (ACLU), проведённое в прошлом году.

Источник: Engadget