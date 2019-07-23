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Сервис FlixBus запустит конкурента BlaBlaCar под именем FlixCar

Сервис FlixBus запустит конкурента BlaBlaCar под именем FlixCar

Сервис FlixBus запустит конкурента BlaBlaCar под именем FlixCar


Материнская компания FlixMobility, объединяющая бренды FlixBus и FlixTrain, привлекла 500 млн евро инвестиций и собирается запустить конкурента сервису BlaBlaCar под названием FlixCar, сообщает издание ЦТС.

Деньги были привлечены от частных инвестиционных фирм TCV и Permira, после данного раунда общая стоимость FlixMobility оценивается более чем в 2 млрд евро.

Один из основателей и генеральный директор компании Йохан Энгерт заявил, что привлеченные деньги будут потрачены на развитие на мировом уровне: FlixBus планирует выйти на рынки Латинской Америки и Азии в 2020 году. Также FlixMobility собирается создать собственный карпулинговый сервис FlixCar — аналог BlaBlaCar, который будет призван увеличить покрытие маршрутной сети.

«Мы изначально позиционировали себя не как автобусную или транспортную компанию, а, скорее, как провайдера мобильности: мы предлагаем разумные, доступные и экологичные путешествия, будь то автобус, поезд или — совсем скоро — автомобиль.

FlixCar — это логичный шаг в сторону расширения нашей сети, чтобы еще больше людей могли увидеть мир. В среднем показатель заполняемости автомобилей составляет всего 1,5 человека на одно авто. Делить поездку с кем-то еще — это отличный способ сэкономить на заправке и уменьшить экологический след», — отметил Энгерт.

Напомним, что ранее BlaBlaCar объявил о выходе на рынок автобусных перевозок под брендом BlaBlaBus. На украинский рынок компания также планирует выйти, однако бренда BlaBlaBus украинские пассажиры не увидят, так как компания сфокусируется на партнерском подходе работы с украинскими автоперевозчиками.

Источник: ЦТС

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