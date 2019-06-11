Европейский автобусный лоукостер Flixbus объявил о запуске рейсов в Украине





Крупнейший европейский оператор автобусных перевозок FlixBus провел сегодня пресс-конференцию, на которой рассказал о планах выхода на украинский рынок.

Во время мероприятия представители FlixBus напомнили, что компания работает по модели партнерства. Это значит, что она не владеет автобусами, а сотрудничает с местными компаниями. В рамках партнерства FlixBus продает билеты, планирует сеть, оформляет лицензии, управляет трафиком, обслуживает клиентов, а также занимается маркетингом и PR. В свою очередь партнеры оператора берут на себя управление парком автомобилей, водителями, операции во время поездок и разделение доходов.

В Украине FlixBus сфокусируется на развитии международных и внутренних перевозок. Оператор уже обслуживает ряд международных направлений совместно с партнером EuroClub. Это рейсы из Киева, Житомира, Ровно и Львова в города Германии, Польши, Венгрии и Австрии. В международных направлениях FlixBus изначально сфокусируется на рейсах из Украины в Польшу, Германию, Чехию, Австрию и Венгрию.

В 2019 году FlixBus планирует запустить внутренние рейсы из крупнейших украинских городов. В их числе — Киев, Одесса, Львов, Харьков и Днепр. В компании пока не рассказывают о точных направлениях, так как ведут переговоры с местными перевозчиками. Среди ориентировочных рейсов: Харьков — Полтава — Киев, Днепр — Полтава — Киев, Киев — Львов, Киев — Одесса, Львов — Черновцы и другие.

Цены на внутренние поездки пока неизвестны. В FlixBus подчеркивают, что и по этому вопросу ведут переговоры с местными компаниями. На других рынках оператор предлагает билеты от 5 евро. Купить билеты на рейсы автобусов FlixBus можно на сайте и в приложениях, оплатить — банковской картой или с помощью Apple Pay и Google Pay. Затем пользователю придет билет в виде QR-кода, который нужно предъявить водителю для сканирования.

«Мы приходим на каждый новый рынок, чтобы развиваться вместе с партнерами-перевозчиками: с ними мы разделяем как прибыли, так и риски и обязанности. Каждый из наших автобусных партнеров автоматически становится частью мировой сети FlixBus и получает возможность развиваться, от чего выигрывает местная экономика, а также увеличивается приток туристов в страну» — отметил управляющий директор FlixBus в Польше и Украине Михал Леман.

В FlixBus отметили, что компания всегда делает большой вклад в развитие местной экономики. Например, благодаря работе компании бюджет Польши получил 42 млн злотых (300 млн грн) с налоговых отчислений, акцизов и различных сборов.

Источник: AIN.UA