Сервис Google Groups ожидает редизайн и доработка функциональных возможностей

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Компания Google известна тем, что периодически закрывает свои мессенджеры и социальные сети. Но, что удивительно, сервис Google Groups, работающий с 2001 года и предоставляющий доступ к архивам групп новостей Usenet, не только продолжает своё существование, но даже понемногу развивается.

Длительное время этому сервису не уделялось внимания, и его пользовательский интерфейс отстал от современных тенденций и других продуктов компании. Но в скором времени в Google Groups планируется обновить дизайн в соответствии с требованиями концепции Material Design. Кроме того, планируется переработать функции поиска и фильтрации контента. Также разработчики обещают упростить процесс создания новых групп.

Новая бета-версия Google Groups включает в себя следующие улучшения и доработки:

Улучшенная навигация — настройки группы объединены в один раздел для удобства доступа.

Упрощённое создание групп — быстрый мастер из 3 шагов упрощает создание групп.

Мощные параметры поиска — новые параметры фильтрации и поиска помогут быстро находить контент.

Упрощенная страница My groups. Все группы пользователя отображаются на одной странице.

Стандартизированные сообщения. Темы теперь называются беседами и соответствуют шаблонам Gmail.

Улучшенное управление участниками. Обновленная страница Members обеспечивает быстрый доступ к подпискам и разрешениям членов группы.

Заинтересованные пользователи могут присоединиться, чтобы опробовать бета-версию до того, как новый интерфейс станет обязательным для всех пользователей. Участники бета-теста обеспечат обратную связь по функциям, которые «рассматриваются как устаревшие», такие как встраивание групп в веб-страницы или возможность просмотра оригинальных заголовков сообщений.

Источник: Engadget