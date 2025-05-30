Сервис ИИ находит пользователей YouTube по комментариям — место жительства, политические взгляды и другое

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YouTube-Tools находит каждый ваш комментарий пользователя, искусственный интеллект создает его профиль и после анализа определяет вероятное место жительства вместе с другими данными.

Инструмент появился как служба исследования пользователей League of Legends. Сейчас он использует модифицированную языковую модель Mistral для создания отчета о пользователях YouTube на основе их разговоров. Разработчик утверждает, что сервис предназначен для использования полицией. Но зарегистрироваться может каждый — это стоит $20 в месяц. Все, что нужно для начала ты, это кредитная карта и адрес.

Сервис, очевидно, угрожает конфиденциальности и хорошо демонстрирует, что люди не так уж анонимны в интернете. Сайт создает отчет за считанные секунды и предоставляет достаточно данных, чтобы искусственный интеллект мог обозначить идентификационные детали комментатора. YouTube-Tools также нарушает политика Конфиденциальность YouTube:

«Общедоступные поисковые системы могут изымать данные только в соответствии с файлом robots.txt YouTube или с предварительного письменного разрешения YouTube», — говорится в документе.

Журналист 404 Media Мэтью Голт испытал YouTube-Tools. Он выбрал случайного комментатора — почти мгновенно сайт нашел десятки его комментариев к нескольким видео и создал вывод искусственного интеллекта, где, среди прочего, говорится:

«Возможное местонахождение / регион: Наличие комментариев на итальянском языке и ссылок на «X Factor Italia» и итальянскую кухню намекают на ассоциацию с Италией. …Политические / социальные / культурные взгляды: некоторые комментарии отражают определенный уровень критики в отношении интервьюеров и общественных норм (например, комментарии о маскулинности), что свидетельствует о вовлеченности в современные культурные дискуссии. Однако откровенная политическая позиция не высказывалась».

Сайт от разработчиков LoL-Archiver был запущен несколько дней назад. Также существует сервис nHentai-Archiver, который предоставляет полную историю комментариев пользователя на популярном сайте взрослой манги. Kick-Tools предоставляет полную историю чатов или историю блокировки пользователя на стриминговом сайте Kick. Twitch-Tools предоставляет историю чата учетной записи Twitch, отсортированную по метке времени и по всем каналам, где было взаимодействие.

По словам разработчиков, сайт предназначен для частных детективов, журналистов и правоохранителей. Они якобы предоставили инструмент в пользование полиции Португалии, Бельгии и «других стран Европы».

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«Чтобы предотвратить злоупотребления, мы разрешаем доступ к веб-сайту только людям с законными целями. Мы просим пользователей принять наши Условия использования и отправляем целевые запросы KYC (опрос клиентов) людям, которые, по нашему мнению, имеют незаконную причину использовать наш сайт. Если мы обнаружим, что пользователь не имеет законной цели использовать наш сервис в соответствии с условиями использования, мы оставляем за собой право прекратить доступ этого пользователя к сайту», — ответили разработчики на запрос журналиста.

Впрочем, YouTube-Tools работает по принципу «сначала доступ, потом запрос подтверждения». Журналист смог создать учетную запись и начать просматривать информацию за считанные минуты после оплаты месяца использования. Сервис не задавал никаких вопросов, ему не нужна была какая-либо дополнительная информация. Очевидно, легальность и добропорядочность подобных служб вызывает сомнения. Поэтому можно посоветовать любому осмотрительно оставлять комментарии в интернете.

Раздел Технологии выходит при поддержке

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