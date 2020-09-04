Сеть супермаркетов «АТБ» запустила технологию бесконтактной мобильной оплаты товаров Scan&Go («Скануй Купуй»)

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





Летом украинская сеть супермаркетов «Сільпо» запустила систему «Вільнокаса» (Scan&Go), которая позволяет покупать товары без участия кассира, сканируя их с помощью мобильного приложения непосредственно в торговом зале супермаркета. Теперь об аналогичном продукте «Скануй Купуй» заявили в сети супермаркетов АТБ.

Генеральный директор АТБ-Маркет Борис Марков сообщил, что в отдельных магазинах сети запущена технология Scan&Go на базе фирменного мобильного приложения «Скануй Купуй».

«Пройдены все тестовые этапы, отработан функционал сервиса, отлажены технологические процессы. Хочу сказать огромное спасибо нашей команде и партнерам, которые реализовали этот амбициозный проект.

На мой взгляд, запуск такой технологии сейчас, в условиях ухудшающейся эпидемиологической обстановки, особенно важен. Она минимизирует время нахождения нашего покупателя в магазине, при этом позволяет совершить ему покупку комфортно, получив еще и дополнительные акционные предложения» — отметил Борис Марков.

Таким образом теперь посетитель АТБ может не стоять в очереди к кассе, а совершить полный цикл покупки самостоятельно, прямо в мобильном приложении. Для этого достаточно выбрать товар, отсканировать его штрих-код, оплатить в приложении картой и показать консультанту на выходе информацию о совершенной покупке.

На данный момент сервис работает в 10 магазинах сети АТБ — трех в Днепре, шести в Киеве и одном в Одессе. Однако в ближайшее время сеть будет масштабировать технологию «Скануй Купуй» (Scan&Go) и на другие регионы.

Источник: АТБ