Сеть супермаркетов «Сільпо» запустила систему самостоятельного сканирования и покупки товаров «Вільнокаса» (Scan&Go)

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Украинская сеть супермаркетов «Сільпо» запустила систему «Вільнокаса» (Scan&Go), которая позволяет покупать товары без участия кассира, сканируя их с помощью мобильного приложения непосредственно в торговом зале супермаркета. Доступ к услуге получили постоянные посетители «Сільпо», участвующих в программе «Власний рахунок», воспользоваться ею можно в 59-ти супермаркетах сети, в которых установлено кассы самообслуживания «Самокаси».

Чтобы воспользоваться системой «Вільнокаса», понадобится мобильное приложение «Сільпо». У участников пилотного проекта на главном экране появится изображение корзины, после нажатия на которое открывается специальный сканер. Во время шопинга необходимо отсканировать штрих-коды на упаковке или этикетки взвешенных продуктов. Покупки добавляются в электронную корзину, которая отображается на дисплее смартфона. Товары можно сразу упаковать в сумку или пакет. После нажатия кнопки «Перейти к оплате» приложение сгенерирует QR-код, который нужно отсканировать на кассе самообслуживания «Самокаса» и оплатить покупку удобным способом (наличными, банковской карточкой или приложением).

Чтобы присоединиться к пилотному проекту, необходимо подать запрос на электронную почту [email protected] или через меню «Поддержка» в мобильном приложении «Сильпо».

«С системой самостоятельного сканирования товара мобильным приложением мы даем возможность покупателям ускорить процесс покупки и сэкономить время, минуя выкладку товара на кассовую ленту и ожидания в очереди, что важно при карантине. В настоящее время к «Вільнокаса» подключено около 75000 участников широкого пилотирования проекта Scan&Go», — объяснил цифровой трансформатор Fozzy Group Виталий Ворожбит.

В сети отметили, что запуск системы самостоятельного сканирования и покупки товаров «Вільнокаса» (Scan&Go) — это еще один этап цифровой трансформации «Сільпо». Во время карантина сеть запустила фирменный интернет-магазин с онлайн-оплатой и возможностью заказать адресную доставку или сделать предварительный онлайн-заказ с самовывозом из магазинов (Сlick & collect). Ранее в мобильном приложении был также внедрен динамический QR-код с возможностью оплаты в один скан после добавления платежной карточки в кошелек Masterpass, а в супермаркетах — запущены кассы самообслуживания «Самокаси».

Источник: «Сільпо»