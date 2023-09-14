Что с IT в Украине — «Айти-бульдозер» затормозил и пробуксовывает». Главное из большого исследования YouControl

Популярний сервіс перевірки компаній YouControl оцінив поточну ситуацію та перспективи розвитку українського IT-ринку — у великому дослідженні проаналізував основні зміни та нові тенденції під час повномасштабної війни. Вибрали найголовніше та найцікавіше.

Кілька слів про методологію

У вибірку для дослідження відібрали діючі українські компанії з ненульовим чистим доходом за 2022 рік — за основними ІТ-КВЕДами: 58.21 Видання комп’ютерних ігор

58.29 Видання іншого програмного забезпечення

62.01 Комп’ютерне програмування

62.02 Консультування з питань інформатизації

62.03 Діяльність із керування комп’ютерним устаткованням

62.09 Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп’ютерних систем

63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах

63.12 Веб-портали

Для повноти та вичерпності також включили IT-компанії з “нестандартними” КВЕДами, зокрема включили частину українських розробників, імпортерів та торговців софтом з основною спеціалізацією 18.20 Тиражування звуко-, відеозаписів і програмного забезпечення; 46.51 Оптова торгівля комп’ютерами, периферійним устаткованням і програмним забезпеченням та ряд інших.

Експорт ІТ-послуг (“айті-бульдозер” загальмував і пробуксовує)

Агресивне повномасштабне вторгнення рф зупинило стрімкий ріст експорту IT-послуг, що спостерігався кілька років поспіль — наразі українське IT переживає складні часи, тож експорт топчеться на місці, що наочно демонструє графік щоквартальної динаміки експорту нижче:

Як видно з графіку, апогею показник IT-активності досягнув напередодні російського вторгнення у 4 кварталі 2021 року, коли в країну зайшло $2,1 млрд. Відтоді IT-експорт поступово сповз до $1,7 млрд доларів (-20%).

И хотя доля IT в общем экспорте за полтора года войны выросла с 8,8% до 13,4% (это связано, прежде всего, с еще большим падением агропромышленных товаров в общей сумме экспорта) и отрасль до сих пор остается одной из главных опор экономики Украины в состоянии войны, темпы роста далеки от довоенных оптимистических ожиданий и рассматривать ее как главный драйвер экспортных мощностей не стоит. Маховик раскрутки абсолютных объемов валютной IT-выручки был резко остановлен в 2022-м, а для восстановления прошлых темпов прироста (даже при преодолении неопределенности и внешних угроз) требуется время.

IT-бизнес в Украине — на карте

Две трети суммарного чистого дохода, задекларированного IT компаниями Украины в 2022 году, сконцентрировано в столице Украины — 123,7 из 184,4 млрд грн. Далее следуют Львовская (10,4% доходов), Харьковская (8,1%), Днепропетровская (4,2%), Винницкая (3,4%) и Одесская области (1,7%).

Рейтинг регионов по количеству компаний в целом совпадает с порядком ранжирования областей по суммарным доходам IT-бизнеса. Киев с большим отрывом опережает другие города по количеству IT-компаний — в столице официально зарегистрировано более половины (52,4%, 3013 штук) IT-компаний, охваченных исследованием. В первой тройке по численности активных IT-предприятий. См. также Харьковская (492) и Львовская области (432).

Наименее заметны полюсы концентрации IT-бизнеса, и здесь без сюрпризов регионы со значительной долей временно оккупированных территорий: Луганская, Донецкая и Херсонская области.

К традиционным факторам формирования полюсов экономического роста (сосредоточенность образовательно-научных центров в крупных городах, влияние иностранных и местных «больших китов», развитие городской IT-экосистемы и проактивная городская политика с высоким уровнем урбанистического комфорта), которые до сих пор влияли на географию сосредоточения IT- бизнеса в Украине, добавился пятый – война. Военные действия в оккупированных и прифронтовых регионах оказали значительное влияние на ландшафт и ожидали массового релокейта бизнеса в более безопасные регионы.

Крупнейшие IT-компании в Украине

В рамках исследования YouControl отранжировал 5749 IT-компаний по чистому доходу в 2022 году и составил топ из 25 крупнейших компаний. Речь идет именно о рейтинге юридических лиц на основе официальной выручки, поэтому IT-бренды с созвездиями родственных компаний и разветвленными сетями ФЛП получили более низкие места, чем гипотетически могли бы демонстрировать в случае консолидации финансовой отчетности.

На первом месте рейтинга оказалась основная дочерняя компания холдинга EPAM Systems в Украине с задекларированной чистой выручкой 20 млрд грн, что на 37,5% выше показателя 2021 года. Второе место занимает GlobalLogic Ukraine с почти вдвое меньшим чистым доходом 11,5 млрд грн (+49% к 2021 году). Тройку лидеров замыкает Luxoft Solutions – 5,9 млрд грн (+63%).

Чи потрібно зазначати, що високі темпи приросту гривневих доходів впродовж першого року війни обумовлені високою часткою валютних доходів із зовнішніх замовлень. З поправкою на девальвацію національної валюти у 2022 році (34,1%) темпи росту здаватимуться менш приголомшливими, особливо на тлі успіхів зростання попередніх років.

Показовим є те, що серед низки так званих “галер” з аутсорсинговою бізнес-моделлю глобального бізнесу, до списку найбільших 25 увійшли національні продуктові IT-компанії, зокрема ТОВ “Фінтех Бенд”, якому належить фінтех-проєкт Monobank, ТОВ “Мегого” з однойменним OTT-медіасервісом у сфері потокового мультимедіа чи найбільший маркетплейс України ТОВ “УАПРОМ”.

Лучшую динамику роста показала большая тройка IT-компаний — EPAM Systems, GlobalLogic Ukraine, Luxoft Solutions, которые прибавили соответственно +5.5, +3.8 и +2.3 млрд грн к своим показателям выручки мирного 2021 года.

Как изменялось количество украинских IT-ФЛП в войну

Отдельное внимание приобрели украинские IT-ФОПы — их количество значительно выросло во время войны. Ожидаемо, высокий прирост на уровне 17-20% наблюдался в западных и центральных регионах, относительно менее пострадавших от агрессивных действий врага. Среди лидеров – Волынская, Хмельницкая, Кировоградская, Полтавская, Черновицкая и Ивано-Франковская области.

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Минимальными темпами, но все же росли полностью или частично временно оккупированные регионы прописки IT-ФЛП как АР Крым (+0.9%), Херсонская (+8.6%), Харьковская (+9.5%) и Луганская (9.7%) области. То есть количество зарегистрированных айтовцев де-юре увеличивалось даже в охваченных войной регионах, прежде всего из-за регистрации бизнеса на подконтрольной Украине территории внутренне перемещенными лицами со старой пропиской.

В YouControl обращают внимание, что существенная часть юридически активных ИТ-ФЛПов фактически прекратили свою деятельность де-факто, но из-за обстоятельств (переезд за границу, отсрочки уплаты единого налога при условии нулевого представления отчета) де-юре не спешили закивать бизнес. Следовательно, популярный месседж о бесперебойном официальном росте количества ФЛПов, несмотря на вызовы военного времени, следует воспринимать довольно скептически. Маловероятно, что номинальные темпы роста этого показателя в нынешних реалиях корректно иллюстрируют рыночную динамику в IT, о чем свидетельствуют негативные тренды в объемах экспорта, о которых мы писали выше, а также сигналы неопределенной ситуации с локального рынка труда.

На самом деле «айти-бульдозер» затормозил и пробуксовывает. Это следует признать на уровне экономической политики, более тщательно разобравшись в симптомах, системных причинах и прогнозных последствиях, чтобы наработать пути выхода из ловушки стагнации. из исследования YouControl

Номинальный рост отдельных индикаторов IT-сектора, в том числе официального количества ФЛП или гривневой выручки, могут скрывать довольно неутешительные тенденции разрушительного влияния военно-политических и макроэкономических факторов на отрасль, традиционно считавшуюся драйвером будущего успеха украинской экономики.