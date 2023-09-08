Криза в українському ІТ та підвищений попит на вчителів, пенсіонерів, ветеранів — що там з ринком праці в Україні?

В OpenDataBot підготували черговий огляд “Економічного фронту України” — новий аналіз ситуації на ринку праці в Україні за даними Work.ua та Djinni цікавий насамперед оцінкою сфери ІТ, яка зараз переживає непрості часи.

Українське ІТ — криза триває

Попри незначне пожвавлення в липні ситуація в українському ІТ залишається непростою (читай: криза в українському ІТ триває) — так, за даними Djinni, у серпні рекрутери розмістили 10,2 тис. вакансій, а свій профіль активувало 19,4 тисячі кандидатів. Це найбільший розрив між опублікованими профілями та вакансіями. Як й у липні, найбільше вакансій у серпні — для маркетологів (12%), JavaScript(7%), Sales (5,6%) та PHP (4,5%).

У серпні зафіксовано 310,6 тис. відгуків на вакансії — на 8% менше, ніж в липні, та 61,4 тис. пропозицій від рекрутерів — незначно більше, ніж минулого місяця. Рекордсмени серед вакансій серпня за відгуками — Junior Frontend Developer (1304 відгуки) та Junior React Developer (1106 відгуків). Вони обидві не мають вимог до досвіду. Майже 60% вакансій, опублікованих у серпні, отримали від 1 до 20 відгуків. Водночас лише на 4% вакансій ніхто не відгукувався.

Тут вакансій досхочу. Зарплати і затребувані спеціальності

Кількість вакансій на сайті Work.ua продовжує зростати — у серпні вона досягла 102 тис. Це лише на 6% менше за показники серпня 2021. Майже дві третини усіх вакансій (62%) припадає на 5 регіонів: Київ та Київська область — 33 283 (32%), Дніпропетровська — 9831 (10%), Львівська — 9705 (9%), Одеська — 6927 (7%) та Харківська — 3732 (4%).

Напередодні нового навчального року суттєво побільшало вакансій у категорії «Освіта та наука» — +37% за місяць. Найпомітніше — аж у 1,5 раза — зростала кількість вакансій вчителів англійської та математики.

Ще один цікавий тренд — найбільший приріст вакансій у серпні до липня спостерігався в категоріях для пенсіонерів (+27%) та ветеранів (+26%). Майже половина (46%) нових вакансій — вакансії для працівників з досвідом.

Нових та оновлених резюме у серпні поменшало на 3% до липня — до 350 тис. Водночас нові резюме частіше розміщували жінки — аж у 1,6 раза більше за чоловіків.

Поза сферою ІТ найбільші зарплати, як і раніше, залишаються у медіабаєрів — 55 тисяч грн, та водіїв-міжнародників — 42,5 тис. грн.

А що Бізнес?

За даними RemOnline (SaaS-платформа для управління бізнесом), в серпні кількість замовлень у підприємців продовжувала зростати — +7% до липня. Останній літній місяць відзначився пожвавленням активності у всіх великих містах України: найсуттєвіше у Харкові — +17%, також підросли Київ та Львів — +8%, Дніпро — на 5%.

Ритейл (роздрібна та оптова торгівля) та авто — найпопулярніші ніші бізнесу серед нових користувачів у серпні

Золотовалютний запас

У серпні вперше за пів року міжнародні резерви України знизилися на 3,2% — до $40,4 млрд. Річ у тім, що в серпні Україна отримала менше міжнародної допомоги (здебільшого макрофін ЄС), тоді як валюти продали більше. Водночас очікується, що цього місяця резерви знову повернуться на висхідну траєкторію.

Днями НБУ вийшов зі звітом, в якому визнав помірне ослаблення курсу гривні насамперед у зв’язку з сезонним підвищеним попитом населення на іноземну валюту. Так, українці збільшили купівлю готівкової валюти до майже $1,7 млрд, а продаж — до $1,5 млрд, що є найбільшими показниками за останній рік. Водночас у Нацбанку заявили, що наприкінці серпня спред (різниця між купівлею та продажем) знову почав звужуватися, зокрема завдяки дозволу на продаж валюти онлайн, тому курсові очікування регулятора залишаються стійкими.