Криза в українському ІТ та підвищений попит на вчителів, пенсіонерів, ветеранів — що там з ринком праці в Україні?

В OpenDataBot підготували черговий огляд “Економічного фронту України” — новий аналіз ситуації на ринку праці в Україні за даними Work.ua та Djinni цікавий насамперед оцінкою сфери ІТ, яка зараз переживає непрості часи.
Українське ІТ — криза триває
Попри незначне пожвавлення в липні ситуація в українському ІТ залишається непростою (читай: криза в українському ІТ триває) — так, за даними Djinni, у серпні рекрутери розмістили 10,2 тис. вакансій, а свій профіль активувало 19,4 тисячі кандидатів. Це найбільший розрив між опублікованими профілями та вакансіями. Як й у липні, найбільше вакансій у серпні — для маркетологів (12%), JavaScript(7%), Sales (5,6%) та PHP (4,5%).
У серпні зафіксовано 310,6 тис. відгуків на вакансії — на 8% менше, ніж в липні, та 61,4 тис. пропозицій від рекрутерів — незначно більше, ніж минулого місяця. Рекордсмени серед вакансій серпня за відгуками — Junior Frontend Developer (1304 відгуки) та Junior React Developer (1106 відгуків). Вони обидві не мають вимог до досвіду. Майже 60% вакансій, опублікованих у серпні, отримали від 1 до 20 відгуків. Водночас лише на 4% вакансій ніхто не відгукувався.
Тут вакансій досхочу. Зарплати і затребувані спеціальності
Кількість вакансій на сайті Work.ua продовжує зростати — у серпні вона досягла 102 тис. Це лише на 6% менше за показники серпня 2021. Майже дві третини усіх вакансій (62%) припадає на 5 регіонів: Київ та Київська область — 33 283 (32%), Дніпропетровська — 9831 (10%), Львівська — 9705 (9%), Одеська — 6927 (7%) та Харківська — 3732 (4%).
Напередодні нового навчального року суттєво побільшало вакансій у категорії «Освіта та наука» — +37% за місяць. Найпомітніше — аж у 1,5 раза — зростала кількість вакансій вчителів англійської та математики.
Ще один цікавий тренд — найбільший приріст вакансій у серпні до липня спостерігався в категоріях для пенсіонерів (+27%) та ветеранів (+26%). Майже половина (46%) нових вакансій — вакансії для працівників з досвідом.
Нових та оновлених резюме у серпні поменшало на 3% до липня — до 350 тис. Водночас нові резюме частіше розміщували жінки — аж у 1,6 раза більше за чоловіків.
Поза сферою ІТ найбільші зарплати, як і раніше, залишаються у медіабаєрів — 55 тисяч грн, та водіїв-міжнародників — 42,5 тис. грн.
А що Бізнес?
За даними RemOnline (SaaS-платформа для управління бізнесом), в серпні кількість замовлень у підприємців продовжувала зростати — +7% до липня. Останній літній місяць відзначився пожвавленням активності у всіх великих містах України: найсуттєвіше у Харкові — +17%, також підросли Київ та Львів — +8%, Дніпро — на 5%.
Ритейл (роздрібна та оптова торгівля) та авто — найпопулярніші ніші бізнесу серед нових користувачів у серпні
Золотовалютний запас
У серпні вперше за пів року міжнародні резерви України знизилися на 3,2% — до $40,4 млрд. Річ у тім, що в серпні Україна отримала менше міжнародної допомоги (здебільшого макрофін ЄС), тоді як валюти продали більше. Водночас очікується, що цього місяця резерви знову повернуться на висхідну траєкторію.
Днями НБУ вийшов зі звітом, в якому визнав помірне ослаблення курсу гривні насамперед у зв’язку з сезонним підвищеним попитом населення на іноземну валюту. Так, українці збільшили купівлю готівкової валюти до майже $1,7 млрд, а продаж — до $1,5 млрд, що є найбільшими показниками за останній рік. Водночас у Нацбанку заявили, що наприкінці серпня спред (різниця між купівлею та продажем) знову почав звужуватися, зокрема завдяки дозволу на продаж валюти онлайн, тому курсові очікування регулятора залишаються стійкими.
«ПриватБанк» увімкнув продаж безготівкової валюти у «Приват24»