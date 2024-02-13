Шоу-бизнес, делопроизводство и финансы – самые популярные вакансии среди соискателей военного рекрутинга по данным Work.ua

В декабре 2023 сервис Work.ua запустил возможность привлечения специалистов в Силы обороны Украины. На отдельной странице был собран список подразделений и их вакансии. Через несколько месяцев работы сервис подводит первые итоги этой инициативы.

Первые результаты проекта по рекрутингу специалистов в Силы обороны свидетельствуют, что он эффективен. В декабре 2023 года, то есть в первый месяц реализации проекта, 146 подразделений разместили 821 вакансию. Уже в январе 2024 года количество подразделений с предложениями работы достигло 286 (+95% к декабрю), а вакансий — 1 586 (+93%). Вакансии сил обороны составляют чуть менее 2% от общего количества на Work.ua.

Подразделения, которые имели больше предложений работы:

Морская пехота ВСУ (93 вакансии),

Военная часть А4085 (52),

104 ОБр Сил ТрО (45),

Военная часть А4759 (39),

Рекрутинговый центр Сил ТРО ВСУ (38).

Подразделения размещают предложения работы в разных категориях, так как войску нужны разные профессии: и боевые, и небоевые. В январе 2024 года больше всего вакансий было в таких категориях (заметим, что одна вакансия может размещаться сразу в нескольких категориях):

1206 – «Охрана, безопасность»; 250 – «Транспорт, автобизнес»; 196 – «Телекоммуникации и связь»; 180 – «Медицина, фармацевтика»; 145 – «Рабочие специальности, производство».

На сегодня предложения работы от Сил обороны Украины охватывают практически все категории — 23 из 28 возможных. К примеру, есть работа для юристов, маркетологов и даже режиссеров.

В большинстве своем на вакансии от Сил обороны можно откликнуться кандидатам, не имеющим опыта работы — таких предложений 73%. Соответственно, в 27% вакансий от соискателей ожидается наличие опыта. Такая ситуация противоположна общим тенденциям рынка труда, где 35% предложений работы подходят для новичков, а 65% — людям с опытом работы.

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В январе на сайте Work.ua подразделения Сил обороны получили 20 519 отзывов от соискателей, что вдвое больше, чем в декабре. Следовательно, украинцы заинтересованы в вакансиях в армии, ведь конкуренция за эти должности не ниже, чем в среднем на рынке труда.

Однако она достаточно неравномерна. Чаще всего соискатели отзываются на вакансии в категориях:

«Культура, музыка, шоу-бизнес» (было размещено лишь несколько вакансий, что повлекло за собой высшую конкуренцию именно за эти должности);

«Секретариат, делопроизводство»;

«Финансы, банк»;

«Управление персоналом, HR»;

«Бухгалтерия, аудит».

А вот самая низкая конкуренция в категориях «Транспорт, автобизнес», «Медицина, фармацевтика», «Сельское хозяйство, агробизнес». В целом рабочие профессии и врачебные специальности сейчас наиболее дефицитные на рынке труда.

Гендерный баланс в военном рекрутинге несколько отличается от общей ситуации на рынке труда, где доля мужчин и женщин составляет 40% и 60% соответственно. А вот на вакансии Сил обороны доли соискателей, которые отзываются на вакансии, почти равны: 51% мужчин и 49% женщин. В то же время на вакансии медика, фельдшера, бухгалтера, делопроизводителя отзываются преимущественно женщины. На такие должности как электрик, кинолог, гранатометчик, сапер, капеллан, командир отделения, инженер по ремонту дронов, водитель чаще отзываются мужчины. Приблизительно одинаковое количество соискателей обоих полов отзывается на вакансии вебдизайнера, военного повара, психолога, заместителя начальника штаба.

Среди мужчин и женщин чаще всего отзываются люди от 35 до 44 лет. Но среди мужчин есть тенденция, что весомую часть кандидатов составляют люди старше 45, тогда как у женщин видим большую активность от молодежи 18-24 лет. Интересно также, что среди активных соискателей было несколько десятков человек младше 18 лет.

Распределение соискателей, отозвавшихся на военные профессии, по регионам проживания практически не отличается от аналогичного распределения соискателей, откликавшихся на любые вакансии на рынке труда. Эта разница остается в пределах статистической погрешности – не превышает 1%. Например, жители Харьковской области составляют 5% всех соискателей, активных на рынке труда, а в рамках военного рекрутинга — 4,5%.