Система отслеживания распространения COVID-19 будет устанавливаться на Android-смартфоны через Google Play





Компания Google подтвердила, что она будет использовать инфраструктуру Google Play Services для обновления Android-смартфонов и установки новой системы отслеживания контактов с COVID-19. Разработкой этой системы поисковый гигант занимается вместе с Apple. Это должно гарантировать, что больше Android-устройств получат обновления. При этом доступность к новой системе будет обеспечена для всех смартфонов с установленной операционной системой Android 6.0 Marshmallow или новее.

Напомним, идея заключается в том, чтобы инициировать обмен анонимными данными между смартфонами пользователей посредством Bluetooth Low Energy (BLE). Предполагается, что мобильные устройства будут обмениваться идентификационными ключами, которые постоянно меняются, сохраняя при этом анонимность владельца аппарата. Все ключи с разрешения пользователей загружаются в облако и хранятся там в течение 14 дней. В дальнейшем, если человек заразился COVID-19 и ввёл результаты теста в приложение местной организации здравоохранения, он может позволить системе разослать оповещение другим людям, с которыми у него был близкий контакт. Но так как все данные анонимные, другие пользователи получат только сведения о том, что у них был контакт с инфицированным, а также инструкцию с дальнейшими действиями.

Google Play является единственной надёжной системой, которая позволяет своевременно получать обновления программного обеспечения на Android-смартфоны. Другой способ – полное обновление операционной системы – часто является медленным, так как он зависит от разработчиков оборудования, производителей смартфонов и операторов сотовой связи. И на каждом этапе могут возникать задержки.

Google говорит, что ее система обновлений будет применяться к обеим фазам внедрения инфраструктуры отслеживания контактов Bluetooth: начальному внедрению API (должно произойти в следующем месяце); интеграции API в ОС. Второй этап планируется реализовать «в ближайшие месяцы».

Несмотря на то, что усилия Google позволят охватить широкий перечень устройств, в том числе устаревших, всё же существуют большая группа устройств, которые не смогут воспользоваться преимуществами установки обновлений через Google Play Services. Речь идёт о продаваемых в Китае Android-смартфонах и последних глобальных версиях Huawei, которые распространяются с её собственными мобильными сервисами. Для этих устройств Google намеревается опубликовать фреймворк, который эти компании могли бы использовать для воссоздания безопасной анонимной системы отслеживания, разработанной Google и Apple. После этого Huawei, Xiaomi и другие китайские производители (или правительство Китая) решат, использовать ли эту систему.

Источник: The Verge