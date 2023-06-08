SK hynix начала производство 238-слойной памяти 3D NAND – шина 2400 МТ/с позволит полностью загрузить PCIe 5.0 x4

SK hynix начала массовое производство 238-слойных модулей памяти 3D NAND. Новые чипы обеспечивают скорость передачи данных 2400 МТ/с и могут использоваться для производства следующего поколения твердотельных накопителей с интерфейсом PCIe 5.0 x4 со скоростью последовательного чтения/записи 12 ГБ/с и выше.

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Ключевым преимуществом 238 слоев TLC NAND IC от SK hynix является скорость интерфейса 2400 МТ/с. Это на 50% больше по сравнению с актуальным поколением. Такая пропускная способность необходима для насыщения интерфейса PCIe – устройства 3D NAND на 1600 МТ/с не могут загрузить шину по полной.

Первое 238-слойное устройство 3D NAND от SK hynix представляет собой модуль 3D TLC емкостью 64 ГБ, производительность которого на 34% выше, чем у аналога, изготовленного на 176-слойной 3D NAND. Новый интерфейс обещает до 34% снижение стоимость хранения бита, что повышает конкурентоспособность новых модулей. Кроме того, энергопотребление во время чтения снижается на 21%, что особо актуально для портативных устройств.

Модули базируются на флэш-памяти с ловушкой заряда (CTF) и используют запатентованную компоновку периферийных устройств под ячейками (PUC) – особенность, которую производитель маркирует как 4D NAND. Эта компоновка позволяет уменьшить размер устройств памяти, что способствует снижению их стоимости.

В начале SK hynix развернет производство новой памяти для смартфонов, затем расширит ее использование на другие продукты. Производство памяти стартовало в мае. Первые продукты с ее использованием ожидаются во второй половине этого года.

Источник: SK hynix, Tom’s Hardware