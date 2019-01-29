SK Hynix выведет на рынок память DDR5 к 2020 году и уже работает над DDR6

Компьютерная память стандарта DDR5 может поступить на рынок в 2020 году. Об этом заявляет научный сотрудник компании SK Hynix Ким Донг-Кьюн.

Первыми в продажу поступят модули оперативной памяти DDR5-5200, которые обеспечат примерно 2-кратный прирост пропускной способности по сравнению с DDR4-2666. Напомним, в 2018 году компания SK Hynix уже создала рабочий прототип чипа памяти DDR5 DRAM ёмкостью 16 Гбит (2 ГБ), который обеспечивает скорость передачи данных 5200 Мбит/с (прирост на 60% по сравнению с предыдущим поколением) и работает при напряжении питания 1,1 В. Модуль памяти на базе таких чипов способен обеспечивать пропускную способность на уровне 41,6 ГБ/с.

Также сообщается, что в компании уже рассматривают несколько концепций продуктов, которые придут после DDR5. Один из концептов предусматривает дальнейшее следование нынешней тенденции увеличения пропускной способности передачи данных. Но есть и альтернативное предложение, предусматривающее объединение технологии DRAM с технологией систем-на-чипе, как в процессорах. Какая-либо дополнительная информация об этом концепте пока не сообщается. Можно предположить, что разработчики SK Hynix намерены реализовать концепцию вычислений в памяти или же сделать оперативную память компонентом процессора.

Дополнительно отмечается, что SK Hynix разрабатывает собственные инновации, которые могут сделать её чипы DDR5 более продвинутыми по сравнению с конкурирующими решениями, не выходя при этом за рамки стандарта. Ким Донг-Кьюн сообщил, что разработка стандарта памяти DDR6 для ПК уже ведётся, при этом основной целью является удвоение пропускной способности и плотности по сравнению с DDR5. При этом достижения в области DRAM используются не только в компьютерах, но также и в мобильных устройствах, а также в электронных системах для самоуправляемых автомобилей.

Источник: techpowerup