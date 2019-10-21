SkyUp впервые обошел МАУ в сентябрьском рейтинге пунктуальности авиакомпаний





Украинские авиакомпании выполнили без задержек 86,2% из 5122 рейсов из аэропортов Украины в сентябре 2019 года, а иностранные авиаперевозчики — 83,9% при числе вылетов 3251, говорится в ответе Госуавиаслужбы Украины на соответствующий запрос avianews.com.

Среди украинских авиакомпаний самой пунктуальной в сентябре 2019 года с результатом 95,8% стала «Мотор Сич», на втором месте — «Роза Ветров» с показателем 93,8%, а замыкает тройку лидеров YanAir, выполнившая без задержек 91,1% рейсов. На четвертом месте с показателем 87% оказался SkyUp, который впервые в этом году потеснил в рейтинге пунктуальности крупнейшую авиакомпанию Украины МАУ — она заняла пятое место с результатом 85,3%. Аутсайдером стала авиакомпания Bravo Airways, которая выполнила без задержек 64,7% рейсов.

Среди иностранных авиакомпаний не задержали ни одного рейса в сентябре 2019 года Georgian Airways, Aegean Airlines, Bulgaria Air, Iraqi Airways и прекратившая полеты Aigle Azur. Более 90% рейсов по расписанию выполнили Qatar Airways (98,3%), Ellinair (98,3%), Alitalia (96,7%), Swiss (96,7%), Czech Airlines (96,6%), airBaltic (95,1%), Pegasus Airlines (94,8%), Air Serbia (92,3%), Buta Airways (AZAL, 92,1%), «Белавиа» (90,7%) и Ryanair (90,5%). Наихудший показатель пунктуальности регулятор зафиксировал у итальянского лоу-коста Ernest Airlines, который выполнил только 44% вылетов по расписанию из Украины.

Украинские авиакомпании задержали 5,2% рейсов на срок от 15 до 30 минут, 6,8% — на период от 30 минут до 2 часов, 1,8% рейсов вылетели с отклонением от графика свыше 2 часов. Для сравнения, 7,1% рейсов иностранные авиакомпании задержали на период от 15 до 30 минут, 7,7% — на период от 30 минут до 2 часов, 1,3% — вылетели с опозданием свыше 2 часов.

Источник: avianews