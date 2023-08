Смартчасы, TWS-наушники и GaN-зарядка – первые устройства «народного» бренда CMF by Nothing

В начале этого месяца Nothing официально представила свой суббренд CMF by Nothing, который займется выпуском более доступных устройств. И уже вскоре после этого в Бюро индийских стандартов прошла регистрация двух первых продуктов этого бренда ─ беспроводных наушников и умных часов. А теперь произошла утечка изображений этих устройств и еще одной грядущей новинки ─ GaN-зарядки мощностью 65 Вт.

Как ожидается, именно эти три устройства станут дебютными в линейке CMF by Nothing. Их официальная презентация состоится 26 сентября. По слухам, умные часы поступят в продажу в Индии по цене около $54 ($69 на международном рынке), беспроводные наушники ─ $42, зарядного устройства ─ $36.

Умные часы CMF by Nothing Watch Pro оснащены 1,96-дюймовым AMOLED дисплеем с поддержкой Always-on Display, пиковой яркостью 600 нит и частотой 50 Гц. Устройство выполнено в корпусе из алюминиевого сплава, содержит модули Bluetooth 5.3 и GPS. Часы способны отслеживать физическую активность (имеют 110 спортивных режимов), частоту сердечного ритма, насыщение крови кислородом, фазы сна и уровень стресса. Можно совершать звонки через Bluetooth и пользоваться шумоподавлением на базе ИИ. Батарея емкостью 330 мАч обеспечивает до 13 дней автономной работы при выключенном режиме Always-on Display. Заявлена защита от пыли и воды по стандарту IP68.

Наушники CMF by Nothing Buds Pro содержат 10-мм динамики и по 3 HD микрофона. Устройство поддерживает технологию Ultra Bass, ANC, подавление шума ветра и алгоритм Clear Calls. При использовании ANC автономность составляет 11 часов. Быстрая зарядка длительностью 10 минут позволяет прослушивать музыку еще 3,5 часа. В данном случае реализована защита IP54.

Зарядное устройство CMF by Nothing поддерживает USB PD 3.0, Qualcomm QuickCharge 4.0+/3.0/2.0, SCP, FCP, PPS и DCP. Оно способно заряжать гаджеты Apple при силе тока 2.4A, Samsung – с параметрами 9В2A.

Источник: gsmarena