Анонсирован OnePlus Nord 5 — с кнопкой ИИ и Snapdragon 8s Gen 3

OnePlus провела глобальный анонс анонса и рассказала об устройствах, которые она официально представит в следующем месяце. Итак, вскоре компания выпустит два новых смартфона Nord, более компактные часы и «легкий» планшет, которые будут доступны для мирового рынка. К ним присоединятся беспроводные наушники OnePlus Buds 4, которые были представлены в Китае в начале этого года.

OnePlus Nord 5

OnePlus Nord 5 — это самое свежее обновление популярной серии смартфонов среднего уровня. Самое главное здесь — процессор Qualcom Snapdragon 8s Gen 3. Это почти флагманский чип, поэтому производительность должна быть на высоком уровне. Для охлаждения процессора используется испарительная камера площадью 7300 мм2и компания заявляет, что смартфон будет оставаться холодным даже после 5 часов игры в PUBG или CoD: Mobile с частотой 144 Гц. Это намекает на поддержку частоты дисплеем, но его параметры пока не разглашаются.

В OnePlus Nord 5 также имеем поддержку быстрой памяти LPDDR5X, две камеры. Новая модель будет доступна в оттенке Dry Ice, то есть очень бледно-голубом. Nord 5 похож на OnePlus Ace 5 Ultra с 6,83-дюймовым OLED-дисплеем с частотой обновления 144 Гц, но другим процессором.

Еще из интересного нам обещают кнопку Plus Key, которая заменила культовый Alert Slider. Ее можно запрограммировать на разные действия, но главное — это мгновенный запуск ИИ-инструментов. Такую реализацию мы уже видели у OnePlus 13s, который появился в Азии. Теперь она она она доступна и в среднем классе. Еще немного — и смартфон сам все прочитает и отпишет в рабочий чат, пока вы пьете кофе.

OnePlus Nord CE5

Еще компания подготовила к выпуску смартфон OnePlus Nord CE5, но решила оставить все подробности о нем в тайне. Стоит ожидать, что это более бюджетная версия. Визуально Nord CE5 очень похож на Ace 5 Racing, но это сходство может быть поверхностным.

OnePlus Buds 4

Беспроводные наушники OnePlus Buds 4 ориентированы на геймеров, имеют двойные динамики, ультранизкую задержку и поддерживают Hi-Res Audio. Они будут доступны в зеленом и темно-сером цветах.

Умные часы

В дополнение ко всему еще предложат компактные смарт-часы и планшет. Однако никаких подробностей об этих устройствах пока нет, только фото. Ожидается, что новые часы — это будет 43-миллиметровая версия OnePlus Watch 3, которые сейчас доступны только в размере 47 мм. Меньшие часы все еще имеют вращающуюся заводную головку и дополнительную кнопку снизу, но без плоской поверхности, которую можно увидеть на больших часах. Часы описываются как «меньше, тоньше и легче для комфорта в течение всего дня», хотя конкретные размеры не указываются.

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OnePlus Pad Lite

OnePlus Pad Lite имеет круглую камеру, расположенную по центру задней панели, подобно OnePlus Pad 2 и китайскому Pad 3 (международный Pad 3 имеет небольшой остров камеры в углу).

Все эти новинки официально представят 8 июля. Именно тогда компания поделится подробными техническими характеристиками и ценами этих гаджетов. А тем временем OnePlus предлагает подписаться на обновления, чтобы иметь шанс выиграть скидку €100/£100 на смартфоны Nord 5 или Nord CE5, а также на набор OnePlus Tech Bundle, которой оценили в €1595/£1435. Скидка на часы составит €50/£50, а на планшет — €60/£60.

Источник: engadget, gsmarena