Смартфон Lenovo Z5 сможет работать в режиме ожидания от одного заряда батареи до 45 суток

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Компания Lenovo продолжает строго дозировано выдавать информацию о готовящемся к выпуску смартфоне Lenovo Z5. Ранее мы уже могли ознакомиться с дизайном этого устройства и даже узнать, что эта модель получит 4 ТБ встроенной флэш-памяти. Но это не единственная вызывающая удивление характеристика Lenovo Z5.

Как отметил главный исполнительный директор Lenovo Чанг Ченг, это устройство сможет находиться в режиме ожидания от одного заряда батареи на протяжении 45 дней. Это невероятный показатель для современных смартфонов. При этом он не упомянул фактическую ёмкость батареи. Даже если ёмкость будет чрезвычайно высокой, вряд ли аккумулятор сможет обеспечить полноценную работу смартфона в режиме ожидания на протяжении 45 суток. Скорее всего, в аппарате реализованы какие-то программные оптимизации или специальные алгоритмы работы, существенно снижающие уровень энергопотребления смартфона при простое. Не исключено использование алгоритмов искусственного интеллекта.

Теперь осталось лишь дождаться официальной презентации смартфона Lenovo Z5 и пояснения компании относительно таких невероятных показателей.

Источник: gsmarena