Смартфон Oppo Ace 2 получил поддержку беспроводной зарядки на 40 Вт и проводной зарядки – на 65 Вт

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Компания Oppo подготовила к выпуску новую модель смартфона под названием Ace 2. Данная новинка стала первым устройством в модельном ряду бренда, получившим поддержку беспроводной зарядки. При этом компания сразу предлагает быструю беспроводную зарядку. Система AirVOOC обеспечивает передачу 40 Вт энергии, что является одним максимальных значений на рынке (флагман Huawei P40 Pro также поддерживает 40-ваттную беспроводную зарядку, устройства Samsung поддерживают мощность 15 Вт, Apple – 7,5 Вт). С проводной зарядкой у Oppo Ace 2 тоже всё хорошо. Технология SuperVOOC 2.0 позволяет передавать до 65 Вт энергии. И что самое приятное, соответствующее зарядное устройство и кабель сразу же включаются в комплект поставки.

Прочие технические характеристики новинки также порадуют пользователей. Устройство оснащается 6,55-дюймовым OLED дисплеем с разрешением Full HD+ и поддержкой частоты обновления 90 Гц. Сканер отпечатков пальцев расположен под дисплеем. В левом верхнем углу экрана имеется отверстие для фронтальной камеры. Аппарат несёт на борту процессор Snapdragon 865, 6, 8 или 12 ГБ оперативной памяти и 128 или 256 ГБ встроенной флэш-памяти.

На задней панели смартфона Oppo Ace 2 расположена камера на базе четырёх модулей. Главный модуль получил 48-мегапиксельный сенсор. Также в наличии имеются 8-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль, 2-мегапиксельный макро модуль и 2-мегапиксельный сенсор для анализа глубины снимаемой сцены.

Новый смартфон Oppo Ace 2 поступит в продажу в Китае с 20 апреля. В зависимости от конфигурации памяти, цена составит:

$565 – 8/128 ГБ;

$625 – 8/256 ГБ;

$650 – 12/256 ГБ.

Источник: The Verge