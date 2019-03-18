Смартфон OPPO Reno получит дисплей с соотношением 93,1%, камеру с 10-кратным гибридным увеличением, до 12 ГБ ОЗУ и до 512 ГБ встроенной памяти

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Инженеры компании OPPO в настоящее время работают над созданием нового флагманского смартфона под названием Reno. Как ожидается, его презентация состоится 10 апреля, но ещё до этого мероприятия устройство было показано в собственной штаб-квартире компании.

Благодаря этой внутренней презентации удалось узнать, что соотношение дисплея к площади лицевой панели у новинки составляет внушительные 93,1%. Это немного меньше результата модели Find X (93,8%). Также сообщается, что в экране нет отверстий.

Судя по имеющейся информации, смартфон OPPO Reno поступит в продажу в трёх версиях. Младшая модель получит процессор Snapdragon 675, а для базовой модификации предусмотрено использование флагманского чипа Snapdragon 855. Наконец, будет представлена топовая версия Lamborghini edition получит 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной флэш-памяти. Кроме того, эта модель получит батарею увеличенной ёмкости – 5000 мАч против 4065 мАч у прочих версий.

Кроме того, предусмотрено наличие тройной камеры с 10-кратным гибридным увеличением и сканера отпечатков пальцев под дисплеем.

Источник: gizmochina