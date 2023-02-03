Смартфон realme 10 Pro+ поступил в продажу по цене от 17 тыс. грн

Компания realme сообщила о начале продаж в Украине одного из своих недавно анонсированных смартфонов – realme 10 Pro+. Это устройство среднего уровня с изогнутым дисплеем и тонкими рамками толщиной 1 мм (нижняя панель – 2,33 мм).

Смартфон realme 10 Pro+ уже доступен в продаже по цене 16999 грн.

Смартфон realme 10 Pro+ оснащен 6,7-дюймовым дисплеем AMOLED с разрешением 2412х1080 пикселей, максимальной яркостью 800 нит, охватом 100% цветовой гаммы DCI-P3 и частотой обновления до 120 Гц.

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Производитель сообщает о специальной технологии защиты глаз от мерцания при низкой яркости изображения. Аппарат содержит чипсет Dimensity 920 5G, 8 или 12 ГБ оперативной памяти и до 256 ГБ встроенного хранилища.

На задней панели realme 10 Pro+ расположена тройная камера. Она включает в себя главный 108-мегапиксельный модуль (f/1,88), сверхширокоугольный 8-мегапиксельный модуль (f/2,2) и 2-мегапиксельный макро модуль (f/2,4). Об оптической системе стабилизации изображения, доступной в предыдущей модели realme 9 Pro+, не сообщается. Камера поддерживает запись видео 4K/30p и технологию 3x In-sensor Zoom, что позволяет достичь эффект 3x оптического увеличения с помощью средних 12 мегапикселей. Фронтальная камера имеет 16-мегапиксельный сенсор.

Смартфон realme 10 Pro+ имеет батарею емкостью 5000 мАч и поддерживает быструю зарядку SUPERVOOC мощностью 67 Вт. В комплект поставки входит адаптер питания мощностью 80 Вт. Устройство поддерживает Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, содержит разъем USB Type-C и стереодинамики. Из коробки доступен интерфейс realme UI 4.0 на базе Android 13.