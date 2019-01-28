Смартфон Redmi Note 7 из коробки получит поддержку ПО Google Camera

В том, что смартфон Redmi Note 7, выпущенный на рынок две недели назад, станет очередным бестселлером китайского производителя никто не сомневался изначально. Пока что полностью независимый с недавних пор бренд Redmi не может совладать со спросом на новинку, который только растет, даже на местном китайском рынке, так что сроки выпуска глобальной версии пока неизвестны. Но вот сейчас прояснился момент, который может увеличить и без того немалое количество желающих приобрести Redmi Note 7.

Напомним, особенностью этого недорогого смартфона является 48-мегапиксельная камера, которая по факту является 12-мегапиксельной (для повышения итогового разрешения программным путем используется интерполяция). Сразу же после анонса Redmi Note 7 заинтересованные потенциальные покупатели начали думать, можно ли будет без проблем установить на смартфон официальное ПО для съемки фото и видео Google Camera, которое идет предустановленным на смартфонах Google Pixel и превосходит ПО конкурентов по многим аспектам. Как известно, установку Google Camera поддерживают только некоторые модели смартфонов, причем загрузить ПО обычным способом из Google Play в таких случаях не получится. Обычно нужно сначала получить права Root и выполнить некоторые манипуляции с загрузчиком для обеспечения поддержки Camera2 API (HAL3), необходимого для работы Google Camera.

Энтузиасты, изучив исходный код прошивки, обнаружили, что модель Redmi Note 7 получила поддержку Camera2 API по умолчанию (строка «persist.vendor.camera.HAL3.enabled=1»). Это означает, что владельцы Redmi Note 7 смогут сразу же без особых трудностей устанавливать Google Camera, не думая о Root-доступе. В данном случае придется только подождать, когда появится портированная версия приложения для этой модели в виде установочного файла APK.

Отметим, что до этого Xiaomi предусматривала поддержку Camera2 API и возможность простой установки ПО Google Camera только для флагманских моделей своих смартфонов, включая Pocophone F1, Xiaomi Mi 8, Mi Mix 2s, Mi 8 Pro, Mi 8 Explorer Edition и Mi Mix 3.

Остается добавить, что на прошлой неделе Redmi Note 7 получил важное обновление для камеры и специальный режим Night Scene Mode, который дебютировал в Xiaomi Mi Mix 3, а затем распространился на другие модели компании.

Источник: mysmartprice