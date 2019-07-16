Смартфон Xiaomi Mi A3 будет стартовать в Европе по цене 219 евро





Проверенный индийский инсайдер Судханшу Амбхоре узнал европейские цены различных версий смартфона Xiaomi Mi A3. Он сообщил, что получил информацию от нескольких европейских продавцов. Но стоит учитывать, что цены как всегда цена могут различаться по регионам в зависимости от налогов и прочих факторов.

Итак, базовая версия Xiaomi Mi A3 с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти будет стоить 219 евро, средний вариант 6/64 ГБ обойдется в 295 евро, а за топовый 6/128 ГБ попросят ни много ни мало — 335 евро. Напомним, Xiaomi Mi A2 в версии 4/64 ГБ в свое время стартовал в Европе с 280 евро. Надо сказать, что при такой цене у Xiaomi Mi A3 есть все шансы стать следующим бестселлером компании.

По предварительным данным, Xiaomi Mi A3 получит большой экран AMOLED, однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 665, тройную основную камеру с модулями 48, 8 и 2 Мп, а также аккумулятор емкостью 4000 мА•ч.

Официальная международная премьера Xiaomi Mi A3 в Испании ожидается уже завтра, 17 июля.

Источник: Судханшу Амбхоре Twitter