Смартфоны Google Pixel 4 получат экраны Smooth Display с частотой обновления 90 Гц





Как утверждает осведомлённый «надёжный источник», ему известны многие технические характеристики грядущего смартфона Pixel 4. Фактически, он поделился сведениями о дисплеях и памяти, которые будут использоваться в следующем флагмане от Google.

Отмечается, что для 5,7-дюймового Google Pixel 4 и 6,3-дюймового Pixel 4 XL предусмотрено использование дисплеев под торговой маркой Smooth Display. Они обеспечат частоту обновления изображения 90 Гц. Как правило, подобные экраны с повышенной частотой обновления потребляют больше энергии. И это может быть проблемой для устройств Pixel 4, так как согласно имеющейся информации, они не смогут похвастаться наличием аккумуляторов высокой ёмкости, а ограничатся батареями на 2800 и 3700 мАч, соответственно.

Ранее уже сообщалось, что смартфоны серии Google Pixel 4 получат двойную камеру на задней панели. Теперь появились дополнительные сведения об этом компоненте. Основной модуль камеры будет основан на 12-мегапиксельном сенсоре, а второй модуль сможет похвастаться наличием 16-мегапиксельного сенсора и телефото объектива. Кроме того, Google может даже разрабатывать «аксессуар в стиле цифровой зеркальной камеры», но не уточняется, о чём именно идёт речь.

Как и большинство флагманских смартфонов нынешнего года, устройства линейки Pixel 4 будут основаны на чипсете Snapdragon 855 т получат по 6 ГБ оперативной памяти. Также сообщается, что официальная презентация этих устройств состоится 4 октября.

Источник: The Verge