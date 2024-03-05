Смартфоны Pixel получили экран звонка нового поколения с искусственным интеллектом Google Assistant

Google объявила, что некоторые телефоны Pixel будут иметь экран вызовов следующего поколения. Там появилась новая кнопка «Привет». После ее нажатия система запустит Google Assistant, который будет говорить от вашего имени.

Цифровой ассистент спросит абонента, почему он пытается связаться с вами, и вы сможете услышать ответ в режиме реального времени. Если это звучит важно, можно прервать работу искусственного интеллекта и начать разговор, передаёт Engadget.

Google Assistant уже мог работать для проверки звонков подобным образом, но кнопка «Привет» дает пользователю полный контроль над началом процесса проверки. Существует даже возможность попросить абонента немного подождать. В дополнение к элементу реального времени, инструмент также записывает стенограммы этих проверок, которые можно просмотреть в свободное время. Новое обновление экрана звонков доступно только для телефонов Pixel Fold и Pixel 6 и более новых моделей.

Это часть более масштабного мартовского обновления функций для телефонов Pixel. Смартфоны Google теперь смогут загружать 10-битные HDR-видео непосредственно в Instagram без какой-либо обработки. Этот набор функций также расширяет недавно запущенный компанией инструмент Circle to Search на смартфоны Pixel 7. Как следует из названия, он позволяет искать вещи, просто нарисовав круг вокруг объекта. Ранее этот инструмент был доступен только для пользователей Pixel 8 и Samsung Galaxy S24.

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