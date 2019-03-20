Смартфоны Xiaomi стали ломаться в полтора раза реже; на рекламе в MIUI и сервисах компания ежемесячно получает по $10 с человека

Вчера Xiaomi опубликовала отчет за четвертый квартал 2018 финансового года и год в целом. В этой заметке хотелось бы отдельно выделить несколько интересных фактов.

Как известно, последние смартфоны бренда Redmi, включая недавно представленный Redmi 7, могут похвастаться расширенной гарантией — 18 месяцев вместо стандартных 12 месяцев. Более того, недавно глава компании заявил, что Xiaomi намерена в конечном итоге предоставлять 18-месячную гарантию на все свои смартфоны. Очевидно, что пролонгированная гарантия стала возможна благодаря повышению надежности устройств и подтверждение тому как раз содержится в последнем отчете Xiaomi. Собственно, факт первый — смартфоны Xiaomi стали реже ломаться. Как отметил в ходе конференц-колла по итогам квартала исполнительный директор Xiaomi Лэй Цзюнь, на конец 2018 года неисправности в смартфонах Xiaomi в материковой части Китая выявляются на 43,7% реже, чем годом ранее. Увы, точного процента возврата глава Xiaomi не указал, зато отдельно подчеркнул, что гарантия на последние модели смартфонов бренда действует на 50% дольше, чем в случае моделей Apple, Samsung и Huawei. По сути, этим Лэй Цзюнь хотел сказать, что смартфоны Xiaomi надежнее Apple, Samsung и Huawei.

Второй факт касается не менее излюбленной темы обсуждения — рекламы в прошивке MIUI и интернет-сервисах. Как следует из отчета, подразделение интернет-сервисов года по итогам года сумело нарастить выручку на 61,2% — до $2,38 млрд. На рекламу в MIUI и приложениях приходится 30% от этой суммы. Количество ежемесячных пользователей MIUI в прошлом году достигло 242 млн, что на 41,7% больше по сравнению с годом ранее. Сообщается, что за просмотр рекламы в MIUI и интернет-сервисах Xiaomi получает по $9,82 с одного человека, что на 13,8% превышает показатель годовой давности. Напомним, не так давно топ-менеджер обещал, что вскоре количество рекламы в оболочке MIUI значительно уменьшится.

Если помните, в прошлом году Xiaomi обязалась продавать устройства с маржой не выше 5%. Так вот, в ходе конференц-колла Лей Цзунь заявил, что эта самая маржа после уплаты всех налогов и вовсе стремится к значению 1%.

Источник: MyDrivers (2)