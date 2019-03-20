Новый отчет Xiaomi: все основные финансовые показатели выросли, чистая квартальная прибыль — более чем втрое; поставки смартфонов за год составили 119 млн штук

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Вчера компания Xiaomi отчиталась о результатах своей деятельности в четвертом квартале 2018 года, заявив, что благодаря стабильному росту продаж чистая прибыль в годовом выражении выросла более чем в три раза, составив $275,59 млн. Это значительно превышает ожидания аналитиков, которые прогнозировали показатель на уровне $253,22 млн.

Квартальная выручка составила $6,6 млрд, что на 27% больше, нежели за аналогичный период прошлого года, но ниже прогнозируемого аналитиками значения ($7,06 млрд).

Как отмечает Reuters, финансовый отчет показывает, что Xiaomi неплохо удается компенсировать спад на родной рынке Китая за счет экспансии и наращивать продаж на зарубежных рынках, главным образом в Индии и Европе. Собственно говоря, по итогам заключительного квартала 2018 года 40% всего дохода Xiaomi принесли международные продажи. Во время конференц-колла с журналистами и инвесторами по итогам квартала финансовый директор Xiaomi Шоу Цзы Чу отметил, что глобальная экспансия остается главным приоритетом компании на 2019 год.

Как ранее сообщалось, по итогам четвертого квартала 2018 года Xiaomi вошла в пятерку крупнейших поставщиков смартфонов в Европе. Говоря о глобальной экспансии, до конца этого года компания планирует утроить количество магазинов в Европе.

Если же говорить об итогах года, Xiaomi выручила $26,05 млрд, что на 52,6% больше показателя 2017 года. Чистая прибыль по итогам года составила $1,3 млрд.

Продажи смартфонов по-прежнему обеспечивают львиную долю дохода. По итогам четвертого квартала на смартфоны пришлось около 65% от всего дохода. Еще примерно 25% в общую копилку принесли продажи других устройств, тогда как на интернет-сервисы пришлось порядка 10% дохода.

Поставки смартфонов Xiaomi за прошлый год увеличились на 29,8%, достигнув 119 млн штук. Что интересно, Xiaomi говорит о росте средней цены продажи — на 17% в Китае и на 10% на зарубежных рынках. Также в отчете говорится, что стоимость 31,8% смартфонов Xiaomi, проданных в прошлом году, была не ниже $300.

Перед анонсом Xiaomi Mi 9 исполнительный директор компании Xiaomi Лэй Цзюнь заявил, что он станет последним дешевым флагманским смартфоном компании, в стартовая цена будущих моделей будет выше 3 000 юаней ($447). С учетом этого можно предположить, что средняя цена продажи у Xiaomi продолжит расти.

Из других интересных цифр можно отметить увеличение расходов на НИОКР. В прошлом году расходы по этой статье составили $864 млн, что на 83,3% превышает показатель 2017 года. В следующие пять лет Xiaomi намерена инвестировать в разработки, связанные с ИИ, 10 млрд юаней ($1,5 млрд).

Xiaomi прогнозирует, что до конца марта поставки моделей Mi 9 и Mi 9 Explorer Edition превысят 1 млн штук, а с младшей моделью Mi 9 SE и вовсе преодолеют рубеж 1,5 млн.

Источник: Reuters и MyDrivers