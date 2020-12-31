СМИ: OnePlus готовит 40-долларовый фитнес-браслет для конкуренции c Xiaomi Mi Band





Судя по всему, планы OnePlus по покорению рынка носимой электроники несколько шире, чем предполагалось изначально, и вместе со своими первыми умными часами в начале 2021 года производитель выпустит еще и фитнес-браслет, нацеливаясь на конкуренцию с лидером Xiaomi Mi Band. Об этом сообщает AndroidCentral со ссылкой на собственных информаторов.

Сообщается, что фитнес-браслет OnePlus выйдет на рынок в конце марта и будет стоить около 40 долларов. Потенциальной новинке приписывают определенную степень защиты от пыли и влаги, экран AMOLED и многодневное время автономной работы. В то же время никаких других подробностей, помимо цены, нет, так что пока совершенно неясно, чем конкретно будет выделяться потенциальный фитнес-браслет OnePlus на фоне все того же Xiaomi Mi Band.

Изначально фитнес-браслет OnePlus выйдет на рынке Индии, где его цена составит около 3 000 рупий — для сравнения, актуальная модель Band 5 продается там по рекомендованной цене в 2 499 рупий. Спустя некоторое время после индийского дебюта должен состояться и глобальный релиз OnePlus Band.

Анонс OnePlus Band якобы состоится на несколько недель раньше премьеры серии смартфонов OnePlus 9. То есть, в январе или феврале, учитывая последние утечки по OnePlus 9.