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Не прошло и шести лет. Глава OnePlus подтвердил выпуск умных часов в начале 2021 года

Не прошло и шести лет. Глава OnePlus подтвердил выпуск умных часов в начале 2021 года

Не прошло и шести лет. Глава OnePlus подтвердил выпуск умных часов в начале 2021 года


Главный исполнительный директор OnePlus Пит Лау заявил в сервисе микроблогов Twitter, что его компания выпустит умные часы в 2021 году. Как говорится, не прошло и шести лет.

Пока что Пит Лау не спешит делить подробными техническими характеристиками грядущих умных часов OnePlus, используемой программной платформой, информацией об ориентировочной цене или точных сроках выхода. Он ограничился лишь упоминанием, «выход состоится в начале следующего года».

Идея по выпуску умных часов не является чем-то новым для OnePlus. Несколько лет назад компания разработала умные часы на базе Wear OS (тогда ещё называвшейся Android Wear). Однако OnePlus в конечном итоге отказался от этого продукта.

Первоначально OnePlus была сосредоточена исключительно на выпуске смартфонов флагманского уровня. Но в последние годы компания начала расширять перечень предлагаемых продуктов. Теперь она также предлагает наушники, бюджетную линейку телефонов Nord и даже умные телевизоры.

Источник: The Verge

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