Не прошло и шести лет. Глава OnePlus подтвердил выпуск умных часов в начале 2021 года

Главный исполнительный директор OnePlus Пит Лау заявил в сервисе микроблогов Twitter, что его компания выпустит умные часы в 2021 году. Как говорится, не прошло и шести лет.

Пока что Пит Лау не спешит делить подробными техническими характеристиками грядущих умных часов OnePlus, используемой программной платформой, информацией об ориентировочной цене или точных сроках выхода. Он ограничился лишь упоминанием, «выход состоится в начале следующего года».

Many of you said you wanted a watch, and as you might have heard over the weekend—we’re making one, to be released early next year. Wishes do come true.🎁 https://t.co/H1Fqv9srXj

— Pete Lau (@PeteLau) December 22, 2020