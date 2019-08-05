СМИ: Операционная система Huawei Hongmeng OS может быть официально представлена уже на этой неделе





Как сообщают осведомлённые источники, новая операционная система Huawei Hongmeng OS, которая возможно заменит Android на мобильных устройствах компании, уже близка к официальному релизу. По данным китайского издания Global Times, ОС может быть представлена уже на этой неделе.

По сообщениям источника, официальная презентация Hongmeng OS состоится во время проведения конференции разработчиков, которая начнется на этой неделе в пятницу, 9 августа, в Дунгуане, Китай. Руководители Huawei заявили, что программное обеспечение в первую очередь предназначено для устройств категории интернета вещей, хотя, как сообщает Reuters, оно сначала будет использоваться на умных телевизорах Honor.

В отчете сравнивается операционная система Hongmeng с разрабатываемой ОС Google Fuchsia, которая также предназначена для работы на устройствах различных форм-факторов. Также говорят, что Hongmeng OS построена на базе микроядра, поэтому она «лучше обрабатывает задачи искусственного интеллекта и может работать на нескольких платформах».

Вместе с тем, Global Times утверждает, что смартфон с операционной системой Hongmeng OS находится в процессе разработки и уже находится на этапе тестирования. Первое такое устройство может дебютировать вместе с флагманом Huawei Mate 30 Pro позднее в этом году, дата его выпуска назначена на четвёртый квартал. Как ожидается, эта модель будет ориентирован на сегмент от начального до среднего уровня, при этом цена будет установлена ​​ около 2000 юаней (около $288).

Источник: The Verge