СМИ: впервые за девять лет Samsung не сможет реализовать 300 млн мобильных телефонов по итогам года





За первые девять месяцев 2020-го Samsung реализовала суммарно 189,4 млн смартфонов и обычных кнопочных телефонов, а прогнозируемый результат по итогам всего года — 270 млн. Если в итоге все будет именно так, то впервые за последние девять лет годовой объем продаж мобильных телефонов южнокорейского года окажется ниже 300 млн штук.

Ожидается, что по итогам 2020 года Samsung останется лидером рынка, Apple займет второе место, а третьей финиширует Xiaomi, которая сейчас, как известно, находятся на подъеме, не в последнюю очередь благодаря ситуации с Huawei — китайский гигант продолжает испытывать трудности из-за сохраняющихся санкций США.

Вернутся к объемам продаж свыше 300 миллионов телефонов Samsung рассчитывает уже в следующем году. Как сообщается, Samsung планирует реализовать 307 миллионов телефонов, из которых 287 миллионов составят смартфоны. Нарастить поставки компания планирует за счет расширения ассортимента доступных моделей с поддержкой 5G и флагманских складных смартфонов со сгибаемыми экранами. В Samsung нацеливаются на 50-миллионных тираж всех флагманских моделей.