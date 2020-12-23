Капитализация Xiaomi впервые превысила 100 миллиардов долларов





Официальное изображение Xiaomi Mi11

Рыночная капитализация китайского производителя смартфонов Xiaomi впервые превысила 100 миллиардов долларов.

Акции Xiaomi находятся в восходящем тренде с начала года — за последние 12 месяцев компания подорожала в три раза. С начала декабря темпы роста заметно увеличились. На закрытии торгов на Гонконгской бирже 23 декабря цена одной акции Xiaomi достигла 31,90 гонконгского доллара (4,11 доллара США) за штуку, а капитализация компании — 802,10 миллиарда долларов (103,5 миллиардов долларов).

По мнению редактора The Verge Влада Савова, акции Xiaomi дорожают отчасти на фоне ожиданий, что она займет место Huawei, которая продолжает испытывать трудности из-за сохраняющихся санкций США, на рынке смартфонов Android, отчасти — потому что фондовые рынки буквально купаются в деньгах.

В третьем квартале 2020 года Xiaomi вытеснила Apple из первой лидеров мирового рынка смартфонов, а в Западной Европе сделала то же самое с Huawei. И пока нет никаких предпосылок к изменению ситуации в ближайшее время. Предполагается, что по итогам 2020 года лидером рынка останется Samsung, Apple займет второе место, а Xiaomi закроет тройку призеров.

Сейчас Xiaomi готовится к выпуску следующей флагманской серии смартфон Mi11, чей анонс в Китае запланирован на 28 декабря.

Остается вспомнить, что Xiaomi вышла на биржу летом 2018 года и, несмотря на высокие ожидания, IPO китайского производителя прошло далеко не самым удачным образом. Перед самым IPO компания Xiaomi снизила свой изначальный прогноз по объему привлеченных инвестиций с $10 млрд до $6 млрд, но по итогам первого дня торгов привлекла только $4,72 млрд и получила оценку примерно в $50 млрд. Когда компания готовилась к IPO аналитики прогнозировали, что после выхода на биржу ее рыночная капитализация быстро преодолеет отметку $100 млрд, но в итоге размещение акций Xiaomi стало одним из самых «раздутых» в 2018 году.