СМИ: ВСУ используют польские ударные беспилотники-камикадзе Warmate (в Украине их тоже производят под названием «Сокол»)

Польский ресурс Wiadomości Gazeta сообщает, что украинские военные, вероятно, используют для нанесения ударов по российским оккупационным войскам барражирующие боеприпасы Warmate. Это ударный беспилотник, разработанный польским предприятием WB Electronics, входящим в WB Group.

Компания-производитель не предоставляет конкретной информации об использовании БПЛА Warmate в Украине, но WB Group утверждает, что её продукция хорошо зарекомендовала себя на поле боя. Недавно военный исследователь Арслон Ксудоси обнародовал фотографии с ударным беспилотником Warmate. И Ксудоси утверждает, что снимки были сделаны именно в Украине. К тому же польское оборонное издание Defence24 сообщало, что у Украины есть на вооружении боеприпасы Warmate.

Вместе с тем ещё в 2017 году на выставке оборонной промышленности MSPO-2017 сообщалось, что украинская компания «Спецтехноэкспорт» заключила контракт на закупку для ВСУ партии беспилотных барражирующих боеприпасов Warmate. Уже в 2021 году сообщалось, что WB Group произвела поставку крупной партии Warmate одному из неназванных иностранных заказчиков.

Беспилотник представляет собой составной высокоплан с V-образным оперением, оснащённый электродвигателем. БПЛА запускается с помощью переносной пневматической контейнерной пусковой установки. Управление и наведение боеприпасов осуществляет оператор. Радиус действия комплекса составляет 10 км, продолжительность барражирования – 30 минут, максимальная скорость – 150 км/ч, максимальная высота полёта – 500 м при нормальной высоте полёта 30-200 м. Максимальная взлётная масса комплекса – 4 кг, при этом аппарат может быть оснащён разнообразными по типу поражения боевыми головками с массой взрывчатого вещества до 800 грамм. При атаке БПЛА заходит на цель, в пике достигая своей максимальной скорости – 150 км/ч. Оператор контролирует атаку с помощью соответствующей оптики и может отменить миссию во время ударного манёвра, отдав команду вернуться на базу.

Добавим, в 2016 году компания «Чезара» из Чернигова купила у Польши экземпляр Warmate и лицензию на его серийное производство. Впоследствии компания провела испытание дрона. Украинское название этого БПЛА – «Сокол».

Источник: mil.in.ua