Новости Кино 28.04.2026 comment views icon

"Игра престолов" во вселенной DC: студия "сверхинтенсивно" разрабатывает приквел о Чудо-женщине "Потерянный рай"

Вадим Карпусь

Автор новостей

"Гра престолів" у всесвіті DC: студія "надінтенсивно" розробляє приквел про Диво-жінку "Втрачений рай"

Вселенная DC Studios продолжает расширяться, и теперь появились свежие подробности о сразу двух сериалах: «Потерянный рай» / Paradise Lost и «Бустер Голд» / Booster Gold. Информацией поделился соруководитель студии Джеймс Ганн в соцсети Threads.


По его словам, сериал «Бустер Голд» до сих пор находится в разработке, тогда как приквел о Чудо-женщине под названием «Потерянный рай» перешел в фазу «сверхинтенсивной разработки». Это означает, что проект активно готовят к следующим этапам производства.

При этом Ганн уточнил, что не пишет сценарии для этих сериалов. Он также отметил, что проект The Authority не вписался в общую концепцию DCU по сюжетным и практическим причинам.

«Потерянный рай»

Сериал «Потерянный рай» станет приквелом о Чудо-женщине, но не покажет новую версию Дианы Принс. События развернутся за много лет до ее рождения и сосредоточатся на амазонках острова Темискира. История будет исследовать их многолетнюю историю с политическими интригами, которые сам Ганн сравнивал с «Игрой престолов».


Фактически сериал должен расширить «мифологию» Чудо-женщины в новом DCU. При этом развитие этого направления идет параллельно с подготовкой полноценного фильма о героине. Сценарий ленты пишет Ана Ногейра, известная работой над «Супердевушка«. По словам Ганна, и этот фильм, и «Храбрый и смелый» / The Brave and the Bold перейдут в производство сразу после завершения сценариев.

«Бустер Голд»

Сериал «Бустер Голд» также движется вперед, но пока без четких деталей. Ранее шоураннер Дэвид Дженкинс подтвердил, что проект остается в работе и никто его не закрывал.

Вокруг кастинга уже появляются слухи. В частности, упоминают Кумейл Нанджиани, но официального подтверждения нет. Сам герой считается одним из самых ироничных персонажей DC, поэтому сериал может добавить более легкого тона в обновленную вселенную.

На данный момент ни один из сериалов не имеет анонсированных актеров или дат выхода. Впрочем, по формулировке Ганна видно, что именно «Потерянный рай» ближайший к следующему этапу и выходу.

Итак, DC Studios постепенно формирует новое телевизионное направление DCU. Оба проекта показывают, что студия делает ставку не только на большие фильмы, но и на более глубокое раскрытие персонажей через сериалы.

Источник: screenrant

Файно є
Йой, най буде!
Трясця!
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
