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Со следующей недели количество камер контроля скорости TruCam на дорогах Украины возрастет до 75 штук
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Со следующей недели количество камер контроля скорости TruCam на дорогах Украины возрастет до 75 штук

Со следующей недели количество камер контроля скорости TruCam на дорогах Украины возрастет до 75 штук

В Нацполиции анонсировали очередное расширение локаций с автоматической фиксацией нарушения скоростного режима посредством радаров TruCam. С 25 марта количество последних на украинских дорогах возрастет с 50 до 75 штук.

Новые радары контроля скорости будут установлены в 17-ти областях Украины. На обновленной карте (ниже) соответствующие участки обозначены красным цветом.

В Нацполиции отметили, что «несмотря на максимально открытый подход к измерению» с момента введения контроля составили более 83 тыс. постановлений о превышении скорости движения. Увы, какая часть штрафов была уплачена, не уточняется.

Что касается открытого подхода, напомним, все посты с контролем скорости с помощью камер TruCam обозначаются соответствующим образом — о приближении к радару контроля скорости информирует дорожный знак, а рядом с постом припаркован служебный автомобиль на синих проблесковых маячках.

Остается напомнить размеры штрафов за превышение скорости: 255 грн за превышение скорости более чем на 20 км/ч свыше дозволенной и 510 грн – за превышение более чем на 50 км/ч.

Источник: Алексей Белошицкий Facebook

  • Радары фото- и видеофиксации скорости TruCam на украинские автодороги вернули 8 октября 2018 года, а с 16 октября полицейские начали штрафовать за превышение скорости.
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