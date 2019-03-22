Со следующей недели количество камер контроля скорости TruCam на дорогах Украины возрастет до 75 штук
В Нацполиции анонсировали очередное расширение локаций с автоматической фиксацией нарушения скоростного режима посредством радаров TruCam. С 25 марта количество последних на украинских дорогах возрастет с 50 до 75 штук.
Новые радары контроля скорости будут установлены в 17-ти областях Украины. На обновленной карте (ниже) соответствующие участки обозначены красным цветом.
В Нацполиции отметили, что «несмотря на максимально открытый подход к измерению» с момента введения контроля составили более 83 тыс. постановлений о превышении скорости движения. Увы, какая часть штрафов была уплачена, не уточняется.
Что касается открытого подхода, напомним, все посты с контролем скорости с помощью камер TruCam обозначаются соответствующим образом — о приближении к радару контроля скорости информирует дорожный знак, а рядом с постом припаркован служебный автомобиль на синих проблесковых маячках.
Остается напомнить размеры штрафов за превышение скорости: 255 грн за превышение скорости более чем на 20 км/ч свыше дозволенной и 510 грн – за превышение более чем на 50 км/ч.
Источник: Алексей Белошицкий Facebook