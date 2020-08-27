Согласно внутренним документам, даже сотрудники Google путаются в настройках конфиденциальности компании





В рамках судебного процесса, касающегося сбора данных о пользователях компанией Google, были раскрыты некоторые внутренние документы поискового гиганта. И они свидетельствуют, что запутанные настройки конфиденциальности Google сбивают с толку не только пользователей, но и сотрудников компании.

Расследование началось в 2018 году после публикации Associated Press, в которой было сказано, что сбор данных о месторасположении пользователей устройств устройства Android или iPhone будет продолжаться даже в том случае, если выключить соответствующий параметр в разделе настроек Location History. Даже в таком случае некоторые приложения Google всё равно автоматически сохраняют местоположение вместе с меткой времени. В мае этого года по результатам расследования генеральный прокурор Аризоны Марк Брнович подал судебный иск против Google. И теперь этот судебный иск позволяет пролить дополнительный свет на ситуацию конфиденциальностью пользовательских данных с учётом мнения сотрудников самой компании.

«Текущий пользовательский интерфейс выглядит так, как будто он разработан таким образом, чтобы делать вещи возможными, но в то же время достаточно сложными, чтобы люди не могли разобраться в них», — сообщил один из сотрудников Google.

Генеральный прокурор Аризоны также отмечает, что правила приватности Google остаются загадочными даже для сотрудников компании.

«Даже высокопоставленные сотрудники Google не понимают, при каких условиях Google собирает данные о местоположении», — написали Брнович и его команда в жалобе. «Я согласен со статьей», — пишет сотрудник Google в опубликованных документах. «Отключение местоположения должно означать отключенное местоположение; без исключения для тех или иных случаев».

Google заявляет, что сотрудничает с генеральным прокурором Аризоны, компания предоставила необходимые документы и ответила на вопросы следователей.

«Средства контроля конфиденциальности давно встроены в наши сервисы, и наши команды постоянно работают над их обсуждением и улучшением, — заявил представитель Google Хосе Кастанеда. «Что касается информации о местоположении, мы получили отзывы и много работали над улучшением контроля конфиденциальности. Фактически, даже в этих тщательно отобранных опубликованных отрывках чётко указано, что цель команды состояла в том, чтобы «уменьшить путаницу вокруг настроек истории местоположений».

Сбор информации о пользователях компанией Google часто подвергается критике. Например, Google демонстрирует своим пользователям персонализированную рекламу, и для персонализации рекламы используется, в том числе, информация о местоположении. Можно отключить персонализацию рекламы, деактивировав соответствующий параметр. Но в жалобе утверждается, что в таком случае Google не прекратит показ рекламы в зависимости от местоположения пользователя, а просто будет считать, что тот находится в пределах трехкилометровой зоны, а не будет использовать точное местоположение с помощью данных GPS.

Более того, отключение соответствующего параметра в настройках мобильного устройства никак не влияет на работу другого рекламного сервиса Google – DoubleClick. Он используется для показа рекламы на других сайтах. Для удаления информации о месторасположении из этих рекламных данных требуется использование иного пользовательского интерфейса, и Google по-прежнему будет использовать общую информацию о расположении для таргетирования пользователей. Таким образом, даже если пользователи считают, что они отключили отслеживание местоположения для персонализации рекламы, это далеко не совсем так из-за различных настроек.

Источник: The Verge