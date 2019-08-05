Солнечный зонд «Паркер» отправил на Землю данные сближений с Солнцем, их оказалось на 50% больше





Американское аэрокосмическое агентство в скором времени отметит годовщину запуска солнечного зонда «Паркер» (Parker Solar Probe), основной задачей которого является изучение внешней короны Солнца. В прошлом году аппарат вошёл в атмосферу светила и подошёл к нему на рекордное расстояние, причём дважды.

Теперь специалисты Лаборатории прикладной физики, которая расположена на территории университета Джонса Хопкинса в штате Мэриленд, получили все 22 ГБ научных данных, собранных в ходе двух сближений зонда с Солнцем. Их оказалось в 1,5 раза больше, чем ожидалось изначально, а всё благодаря телекоммуникационной системе космического аппарата, которая отработала на отлично.

Команда «Паркера» вскоре после запуска обнаружила, что зонд способен на более высокую скорость нисходящей линии связи. Было решено использовать эту возможность для отправки ещё большего количества данных после второго сближения аппарата с Солнцем в апреле этого года, во время которого практически всё его научное оборудование было задействовано для сбора информации. Вот почему команда миссии рассчитывает получить дополнительные 25 ГБ научных данных в период с 24 июля по 15 августа.

Данные о первых двух «встречах» с Солнцем будут обнародованы в конце этого года. Прежде чем это произойдет, солнечный зонд совершит свой третий пролёт 27 августа и достигнет перигелия 1 сентября. Исследователи надеются, что за несколько лет миссия сможет собрать информацию, которая необходима для того, чтобы разгадать некоторые из самых больших загадок относительно Солнца, включая то, почему солнечная корона намного горячее поверхности.

Источник: Engadget