Sony патентует технологию, которая сделает каждый звук в игре неповторимым

Компания Sony получила патент на технологию, которая позволяет автоматически генерировать различные звуковые эффекты и музыку в видеоиграх с помощью искусственного интеллекта.

Патент называется «Системы и методы генерирования и применения аудио-базовых функций» и описывает передовую технологию синтеза звука для видеоигр.

Новая система использует нейронные сети и другие методы для создания уникальных звуковых эффектов на основе имеющихся аудиофайлов. Разработчики Sony считают, что игроки могут терять интерес к играм из-за однообразия звуков. Например, постоянное повторение шагов персонажа может надоесть пользователю во время длительных прогулок по игровому миру.

Запатентованная технология позволяет автоматически генерировать различные вариации звуковых эффектов без вмешательства человека. Это касается не только звуков шагов, но и других элементов аудиооформления игры, включая музыку. Система анализирует имеющиеся аудиоданные и создает новые звуки, сохраняя их реалистичность и соответствие игровому контексту.

Внедрение этой технологии может существенно повлиять на игровую индустрию. Разработчики смогут автоматизировать процесс создания звуковых эффектов, что уменьшит время и ресурсы, необходимые для разработки игры. Для игроков это будет означать более иммерсивный и реалистичный игровой опыт благодаря разнообразию звуков.

Sony имеет историю патентования инновационных технологий для игровой индустрии. Среди недавних примеров — патент на обратную совместимость PlayStation 5 с играми для PS3, что подтверждает слухи об этой возможности.

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Источник: Tech4gamers

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